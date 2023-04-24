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В Марий Эл загорелась школа-интернат
В Марий Эл загорелась школа-интернат для детей с нарушениями слуха и речи
В школе-интернате в Марий Эл произошел пожар, со ссылкой на региональное управление МЧС передает «МариМедиа».
По информации спасателей, сообщение о возгорании в Семеновской школе-интернате в Йошкар-Оле поступило в 13:01. На место выехали пожарные расчеты.
Из школы эвакуировали 76 человек, в том числе 38 детей, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС по Марий Эл.
Как следует из информации на сайте школы-интерната, в ней учатся глухие и слабослышащие дети, а также дети с тяжелыми нарушениями речи.
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