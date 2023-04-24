В Марий Эл загорелась школа-интернат

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 21 апр, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 21 апр, 17:00
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 15:06
WP узнала, как разведсообщество США оценило шансы ВСУ взять Крым летом Политика, 15:06
Несколько школ в Щелково перевели на удаленку из-за угрозы теракта Общество, 15:03
В Европе появилась первая компания с капитализацией свыше $500 млрд Инвестиции, 14:59
Минфин заявил об использовании странами опыта России по уходу от доллара Финансы, 14:57
В Марий Эл загорелась школа-интернат Общество, 14:53
Силуанов назвал срок выпуска в обращение цифрового рубля Крипто, 14:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Глава РПЛ оценил вероятность смены формата чемпионата в следующем сезоне Спорт, 14:46
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 14:43
От медиатеки до стадиона: что посмотреть в новом музее «Динамо» РБК Спорт, 14:36
Экономия и гибкость: что дают цифровые экосистемы бизнесу Тренды, 14:35
Какие риски информационных атак на бизнес существуют сегодня РБК +, 14:34
Форма решает: как привлечь больше инвестиций с помощью перехода на АО Pro, 14:33
Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год Инвестиции, 14:30
Общество ,  
0 

В Марий Эл загорелась школа-интернат

В Марий Эл загорелась школа-интернат для детей с нарушениями слуха и речи
Фото: mchsmariel / VK
Фото: mchsmariel / VK

В школе-интернате в Марий Эл произошел пожар, со ссылкой на региональное управление МЧС передает «МариМедиа».

По информации спасателей, сообщение о возгорании в Семеновской школе-интернате в Йошкар-Оле поступило в 13:01. На место выехали пожарные расчеты.

Из школы эвакуировали 76 человек, в том числе 38 детей, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС по Марий Эл.

Как следует из информации на сайте школы-интерната, в ней учатся глухие и слабослышащие дети, а также дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Марий Эл школа-интернат Пожар эвакуация Дети
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter