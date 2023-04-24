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Умер худрук «Кремлевского балета»

Основатель и худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров умер в возрасте 77 лет
Петров был бессменным художественным руководителем «Кремлевского балета» со времени его основания в 1990 году
Андрей Петров
Андрей Петров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Основатель и художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров умер на 78-м году жизни, сообщается на странице театра во «ВКонтакте».

«Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства. Мы скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича Петрова, а также труппе его любимого детища — театра «Кремлевский балет», — говорится в сообщении.

Петров родился 27 декабря 1945 года в семье актрисы московского театра «Ромэн» Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина — представителя известной московской балетной династии танцовщиков, педагогов и хореографов. В 1965 году окончил Московское хореографическое училище, после чего более 20 лет выступал на сцене Государственного академического Большого театра СССР, где исполнил свыше пятидесяти партий в спектаклях.

В 1990 году Петров основал и стал художественным руководителем Театра балета Кремлевского дворца съездов (с 1992 года — Театр балета Государственного Кремлевского дворца). Для своего театра он поставил 18 спектаклей, среди которых были как хореографические редакции и постановки классических произведений, так и оригинальные авторские балеты. Среди них — «Руслан и Людмила», «Щелкунчик», «Наполеон Бонапарт», «Зевс», «Лебединое озеро», «Том Сойер», «Фантастическая симфония», «Коппелия», «Эсмеральда», «Фигаро», «Снегурочка», «Тысяча и одна ночь» и другие.

Петрову было присуждено звание Народного артиста России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденами Почета и Дружбы. С 2005 года вместе с Андрисом Лиепой был художественным руководителем проекта «Русские сезоны XXI века».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
худрук театр балет смерть
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