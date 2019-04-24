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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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СК нашел растрату в полмиллиарда рублей на заводе калужского депутата
СКР расследует дело о злоупотреблении полномочиями руководством компании, принадлежащей депутату заксобрания Калужской области Александру Бушину. Газпромбанк обвиняет компанию в хищении кредита на производство памперсов
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

В следственном управлении СКР по Калужской области возбудили уголовное дело в отношении «неустановленного лица из числа руководства компании ООО «Гигиена-Сервис»​. В материалах дела говорится о наличии в действиях ответственных лиц компании признаков злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК). Копия постановления о возбуждении дела есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к СКР.

В июне 2016 года Газпромбанк заключил с компанией — производителем прокладок «Гигиена-Сервис» соглашение об открытии кредитной линии в размере 555 млн руб.​​​ на производство памперсов для инвалидов. Через год организация перестала выполнять свои обязательства по кредиту, а представители Газпромбанка обратились в правоохранительные органы. По оценке банка, ущерб составил 504 млн руб.

Согласно базе данных СПАРК, с 2002 года компанией руководит Александр Бушин. Он также является гендиректором ООО «Гигиена-Сервис Мед». Часть производственных мощностей предприятия при этом находится в залоге у Газпромбанка.​

В рейтинге доходов госслужащих и депутатов Forbes «Власть и деньги 2015» Бушин занимал 86-е место с доходом 95,8 млн руб.​ Задекларированный годовой доход Бушина, по данным сайта Законодательного собрания Калужской области, составил в 2016 году 125,5 млн руб, в 2017 году — 98,1 млн руб. В 2018 году он заявил доход в 26 млн руб. Источниками дохода Бушина в тот период являлись занимаемые им должности гендиректора «Гигиена-Сервис» и «Гигиена-Сервис Мед», прибыль, полученная в этих организациях, а также зарплата депутата заксобрания Калужской области, говорится в заявлении представителя Газпромбанка Павла Каманцева в СК (копия есть у РБК).

В заявлении представителя банка отмечается, что руководство ООО «Гигиена-Сервис» выдало аффилированной компании займы на 183,7 млн руб. Кроме того, Бушин начислял «необоснованно высокую заработную плату» себе и своей жене: в 2016 и в 2017 годах он получил в компании 17,6 млн руб. за каждый год. Все эти выплаты были запрещены кредитным договором, отметил в заявлении Каманцев.

В базе данных СПАРК есть данные о прибыли компании «Гигиена-Сервис» с 2013 года. В 2013 году чистая прибыль предприятия составила 10,2 млн руб., в 2014-м — 15,5 млн руб., в 2015-м — 15,3 млн руб., в 2016-м — 13,9 млн руб., в 2017 году, уже после того, как был заключен кредитный договор, предприятие показало убыток в размере 82,4 млн руб.

По телефонам компании «Гигиена-Сервис» РБК отказались прокомментировать положение дел на предприятии. По данным СПАРК, обе компании — «Гигиена-Сервис» и «Гигиена-Сервис Мед» — проходят процедуру банкротства.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.

В октябре прошлого года центральный исполнительный комитет «Единой России» приостановил членство депутата Бушина в партии. Тогда следственное управление СКР по Калужской области возбудило в отношении руководителя ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед» уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. По версии следствия, он с января по май 2018 года не выплачивал заработную плату, а вместо этого рассчитывался с контрагентами. В декабре Бушин погасил задолженность перед сотрудниками.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: «Газпромбанк», кредитные средства, Уголовное дело, Калужская область
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