И.Яшин: Потерпевшие не против возврата дела А.Навального в прокуратуру

Потерпевшие по делу о "Кировлесе", главным фигурантом которого является оппозиционер и блогер Алексей Навальный, не против возвращения материалов в прокуратуру. Об этом сообщил лидер политического движения "Солидарность" Илья Яшин.

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"Прокурор лениво возразил против двух из шести доводов защиты. "Потерпевшие" не возражают против возврата дела в прокуратуру. Перерыв до 14:00", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его мнению, судье Сергею Блинову, который рассматривает резонансное дело, "явно некомфортно от пристального внимания прессы". "До этого он вынес 130 обвинительных приговоров в тишине", - пишет политик.

В слушании дела А.Навального объявлен перерыв. Судья принял такое решение после ходатайства защиты из-за нарушений УПК вернуть дело оппозиционера в прокуратуру. Как отметил сам А.Навальный, если дело вернется в прокуратуру, это будет означать его распад.

Сегодня в ходе судебного заседания защита оппозиционера заявила, что обвинительное заключение составлено с нарушениями УПК: в нем нет данных о размере причиненного вреда, отсутствует указание времени и места совершения преступления. Процедура передачи дела в суд также прошла с существенными ошибками, уверены адвокаты.

Первое судебное заседание по делу "Кировлеса" должно было состояться 17 апреля 2013г., однако по ходатайству защиты обвиняемых было перенесено. Дело в том, что адвокаты не успевают ознакомиться с материалами дела, которое составляет 28 томов. Вместо удовлетворения ходатайства защитников судья предложил им изучать дело "в перерывах между заседаниями".

Напомним, А.Навальный подозревается в организации хищения имущества и нанесении ущерба предприятию "Кировлес" на 16 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Оппозиционер считает дело политическим и уверен в обвинительном приговоре суда.