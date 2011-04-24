Российский физик предложил схему ядерного лазера

Российский физик из научно-исследовательского института ядерной физики Скобельцына при МГУ имени Ломоносова Евгений Ткаля предложил схему ядерного лазера, работающего в видимом диапазоне (на "ядерном свету"). Краткое изложение проекта приводит Physical Review Focus.

Российский физик из научно-исследовательского института ядерной физики Скобельцына при МГУ имени Ломоносова Евгений Ткаля предложил схему ядерного лазера, работающего в видимом диапазоне (на "ядерном свету"). Краткое изложение проекта приводит Physical Review Focus.

Схема работы лазера на ядерном свету выглядит следующим образом: фотоны лазера испускаются при переходе в возбужденное состояние непосредственно атомных ядер, а не электронов.

В рамках проекта российский ученый пока продемонстрировал теоретическую возможность создания такого лазера, правда, он пока работает в оптическом диапазоне. В качестве рабочего тела он предлагает использовать LiCaAlF6 с некоторым количеством вкраплений атомов тория 229Th - у ядра этого атома есть возбужденное состояние, энергия которого сильно отличается от возбужденных уровней электронных оболочек атома.

Расчеты Е.Ткаля показывают, что при достаточно сильном магнитном (или электрическом) поле атомы тория начинают испускать фотоны. При этом возникает когерентное излучение в оптическом диапазоне. По словам специалистов, новая работа является важным шагом на пути создания гразеров - когерентного гамма-излучения. Однако многие физики сомневаются в возможности практического применения разработок российского физика.