Финансовый кризис не коснется продуктового ретейла

Российский розничный рынок входит в пятерку наиболее крупных в Европе. По объему товарооборота в розничной торговле Россия заняла четвертое место после Германии, Франции и Великобритании.

При этом российский рынок в долларовом выражении растет быстрее европейских: 20% в год против 10-12%. Но как отметила в гостях у программы "В фокусе" на РБК-ТВ старший аналитик ИФК "Солид" Евгения Талалаева, без учета курсовой разницы рост продуктовой розницы составляет около 15%.

Отечественный продуктовый ретейл опережает Европу только за счет того, что у нас формат нецивилизованной торговли преобразуется в цивилизованный. А вот по показателям рентабельности мы еще сильно отстаем. Для сравнения: маржа по чистой прибыли американских ретейлеров составляет как минимум 2% российских ретейлеров – 1,5%, за исключением ОАО "Седьмой континент", маржа по чистой прибыли достигла 7,8%).

При этом большую прибыль отечественному ретейлу приносит алкогольная продукция. По данным Nielsen, в 2007г. рынок алкогольной продукции увеличился на 20% (доля рынка - 38%), а безалкагольных напитков, в том числе чая и кофе – на 11% (доля рынка - 18%), кондитерских изделий – на 9% (доля рынка - 17%), молочных продуктов - на 5% (доля рынка - 17%), кулинарии – на 4% (доля рынка - 5%), соленых закусок – 11% (доля рынка - 4%). Эксперты объясняют это тем, что растет потребление продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Между тем пока инвесторы проявляют слабый интерес к потребительскому сектору. По оценкам Е.Талалаевой, недооцененность продуктового ретейла составляет 30%. Директор по развитию бизнеса ГК "Step by step" Дмитрий Рыжаков считает, что инвестиционная привлекательность продуктового ретейла выше, она составляет 50-60%.

Надо отметить, что иностранные сети тоже отложили свой выход на отечественный рынок продуктового ретейла. Практически все мировые лидеры рынка: WAL-Mart, Tesco, METRO group - уже выпустили предупреждение о снижении прибыли. Однако отголоски финансового кризиса не коснулись российского сетевого продуктового ретейла, отмечают аналитики. Ретейлеры активно идут в регионы, развивают форматы современной торговли. В то же время в Москве наблюдается рост премиальных сетей, куда покупатель приходит за повышенным уровнем сервиса и люксовыми товарами. Но наряду со статистикой развития, некоторые крупнейшие розничные сети так же быстро закрывают свои магазины, как открывают новые. Недавно "Рамстор" отдал свои гипермаркеты в управление "Ашану", а сеть "12 месяцев" выставила на продажу четыре своих магазина.

Но очевидно, что продуктовый ретейл не может развиваться в отрицательном диапазоне, считает Д.Рыжаков. По его мнению, в ближайшие два года серьезной угрозы для развития продуктовой розницы не предвидится. Темпы роста этого сегмента рынка сохранятся на том же уровне, как и в последние два года, во многом благодаря тому, что продуктовый сетевой ретейл - инфраструктурное направление, за которым следует развитие рынка офисной, складской недвижимости в регионах.

Вместе с тем рост сетевого продуктового ретейла продолжится после окончания полугодовой "заморозки" цен на социально значимые товары. После окончания "заморозки", 1 мая, стоимость потребительской корзины увеличится на 20-22% до конца года, полагают эксперты Сегодня стоимость минимального набора продуктов питания на начало апреля оказалась на 11% выше, чем в январе этого года.