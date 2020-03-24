Общество , 24 мар, 13:15
0
Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо
Автор серии комиксов об Астериксе Альбер Удерзо скончался во сне в возрасте 92 лет
Альбер Удерзо
Известный французский художник Альбер Удерзо, один из авторов комикса о приключениях Астерикса, умер в возрасте 92 лет. Об этом cо ссылкой на его родственников сообщает французский телеканал BFM TV.
«Альберт Удерзо умер во сне в своем доме в Нейи от сердечного приступа, не имеющего отношения к коронавирусу. Он сильно болел в течение нескольких последних недель», — цитирует издание зятя художника Бернара де Шуази.
Удерзо родился в апреле 1927 года. Комикс, принесший ему славу, был создан совместно с писателем Рене Госсини, первая публикация истории об Астериксе состоялась в журнале Pilote 29 октября 1959 года.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.