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Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо

Автор серии комиксов об Астериксе Альбер Удерзо скончался во сне в возрасте 92 лет
Альбер Удерзо (Фото: Pascal Potier / ТАСС)

Известный французский художник Альбер Удерзо, один из авторов комикса о приключениях Астерикса, умер в возрасте 92 лет. Об этом cо ссылкой на его родственников сообщает французский телеканал BFM TV.

«Альберт Удерзо умер во сне в своем доме в Нейи от сердечного приступа, не имеющего отношения к коронавирусу. Он сильно болел в течение нескольких последних недель», — цитирует издание зятя художника Бернара де Шуази.

Удерзо родился в апреле 1927 года. Комикс, принесший ему славу, был создан совместно с писателем Рене Госсини, первая публикация истории об Астериксе состоялась в журнале Pilote 29 октября 1959 года.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: комиксы, смерть
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