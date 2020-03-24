Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо

Автор серии комиксов об Астериксе Альбер Удерзо скончался во сне в возрасте 92 лет

Альбер Удерзо (Фото: Pascal Potier / ТАСС)

Известный французский художник Альбер Удерзо, один из авторов комикса о приключениях Астерикса, умер в возрасте 92 лет. Об этом cо ссылкой на его родственников сообщает французский телеканал BFM TV.

«Альберт Удерзо умер во сне в своем доме в Нейи от сердечного приступа, не имеющего отношения к коронавирусу. Он сильно болел в течение нескольких последних недель», — цитирует издание зятя художника Бернара де Шуази.

Удерзо родился в апреле 1927 года. Комикс, принесший ему славу, был создан совместно с писателем Рене Госсини, первая публикация истории об Астериксе состоялась в журнале Pilote 29 октября 1959 года.

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