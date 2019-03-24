Гражданин России погиб при взрыве бомбы в Киеве

В ночь на 24 марта в многоэтажном доме на проспекте Науки в Киеве произошел взрыв. На месте взрыва был найден погибший россиянин. В киевской полиции сообщили, что он находился в розыске за убийство

Фото: Пресс-служба Национальной полиции Украины

При взрыве самодельного взрывного устройства в квартире дома в Киеве погиб россиянин. Об этом сообщает пресс-служба полиции украинской столицы.

Взрыв произошел накануне, 23 марта, около 23:00 (00:00 мск) в доме на проспекте Науки на юге Киева. На место происшествия направились полицейские и взрывотехники. В квартире полицейские обнаружили погибшего.

Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин сообщил, что по версии следствия, инцидент произошел в результате неосторожного обращения со взрывным устройством. Погибший — россиянин, находившийся в розыске на Украине. «Полицейские установили личность погибшего, это — 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — рассказал Волошин.

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На месте взрыва, заявили в киевской полиции, удалось найти фрагменты самодельного взрывного устройства и паспорта нескольких государств.