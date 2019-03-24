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Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка
Желание не быть одинокими в старости и расчет на меры господдержки влияют на решение россиян завести второго ребенка, но главная мотивация для россиян — надежда на то, что первенец избежит одиночества
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

В России женщины и мужчины чаще всего называют одну и ту же причину для рождения второго ребенка — это желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким.

О том, что эта мысль повлияла, сильно или очень сильно повлияла на их решение завести второго ребенка, заявили 68,7% женщин и 62,5% мужчин, следует из материалов Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Второй по популярности ответ для мужчин — желание супруги завести второго ребенка.

О том, что их мотивировало желание второй половины родить еще одного ребенка, заявили в общей сложности 61,5% мужчин. Для женщин стремление супруга увеличить число детей на третьем месте с показателем в 58,1%.

Более значимой для женщин мотивацией завести второго ребенка стало желание ​научить старшего ребенка заботиться о младших. Такой ответ дали в общей сложности 54,8% женщин (против 51% у мужчин).

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Среди других причин, побудивших родить второго ребенка, россияне назвали желание укрепить семью (50% для мужчин и 48,5% женщин), желание не быть бедным и одиноким в старости (47,9% мужчин и 49,1% женщин), а также просьбу первого ребенка о брате или сестре (39,3% женщин и 37,6% мужчин).

Расчет на решение материальных проблем семьи с помощью средств господдержки (например, расчет на материнский капитал) назвали среди причин завести второго ребенка 36,2% мужчин и 42% женщин.

Изучение мотивов россиян завести второго ребенка проводилось на основании ответов мужчин и женщин, у которых в семье на момент опроса было двое детей.

Респонденты оценивали каждую причину, определяя, повлияла она или нет на их решение родить второго ребенка, и если да, то насколько сильно («повлияла», «сильно повлияла» или «очень сильно повлияла»).

Автор: Наталья Демченко
Теги: Росстат, Дети, Семья
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