Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка

Желание не быть одинокими в старости и расчет на меры господдержки влияют на решение россиян завести второго ребенка, но главная мотивация для россиян — надежда на то, что первенец избежит одиночества

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В России женщины и мужчины чаще всего называют одну и ту же причину для рождения второго ребенка — это желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким.

О том, что эта мысль повлияла, сильно или очень сильно повлияла на их решение завести второго ребенка, заявили 68,7% женщин и 62,5% мужчин, следует из материалов Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Второй по популярности ответ для мужчин — желание супруги завести второго ребенка.

О том, что их мотивировало желание второй половины родить еще одного ребенка, заявили в общей сложности 61,5% мужчин. Для женщин стремление супруга увеличить число детей на третьем месте с показателем в 58,1%.

Более значимой для женщин мотивацией завести второго ребенка стало желание ​научить старшего ребенка заботиться о младших. Такой ответ дали в общей сложности 54,8% женщин (против 51% у мужчин).