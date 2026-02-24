Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении

Экс-начальник «Центрального территориального управления имущественных отношений» Минобороны Андрей Нежигай попросил суд об условно-досрочном освобождении. В июне 2019 года его осудили на 9 лет колонии строгого режима

Бывший начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны Андрей Нежигай, осужденный на девять лет колонии за покушение на получение взятки в особо крупном размере, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Это следует из карточки дела, на которую обратил внимание РБК.

Документ был зарегистрирован 17 февраля в Коптевском районном суде Москвы. Ранее, 4 декабря прошлого года, суд уже удовлетворял прошение экс-чиновника об УДО, однако прокуратура обжаловала это решение. 5 февраля Московский городской суд отменил постановление и направил материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как следует из апелляционного представления старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора, с которым ознакомился РБК, надзорное ведомство указало, что назначенный осужденному штраф в размере 30,3 млн руб. выплачен лишь частично. При этом в собственности бывшего чиновника остаются земельный участок, жилые дома и другие постройки, которые не были реализованы для погашения задолженности. По мнению прокуратуры, соотношение уплаченной части штрафа и представленных положительных характеристик не свидетельствует о том, что Нежигай встал на путь исправления, а дополнительное наказание исполнено им фактически менее чем наполовину.

В возражениях на апелляционное представление Нежигай настаивал, что доводы надзора необоснованны и несостоятельны. Он указывал, что суд первой инстанции правомерно применил положения статьи 79 УК, регулирующей условно-досрочное освобождение. Осужденный обращал внимание, что на протяжении всего срока принимает меры для погашения штрафа, а на принадлежащее ему недвижимое имущество уже обращено взыскание по решению суда, при этом продолжается процедура его реализации. В связи с этим он просил оставить постановление об УДО без изменения, а апелляционное представление прокурора — без удовлетворения.

В июне 2019 года Московский гарнизонный военный суд приговорил Андрея Нежигая к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 30,3 млн руб., а также на 4 года запретил ему занимать должности в государственных органах. Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК).

Военное следственное управление СКР по Москве в ходе расследования установило, что на балансе Минобороны находилось нежилое здание площадью около 2 тыс. кв. м на Рубцово-Дворцовой улице в районе Сокольники стоимостью 78 млн руб., которое оказалось в пользовании частной структуры. В ведомстве сочли необходимым урегулировать имущественный вопрос и весной 2017 года приняли решение о заключении договора мены: предпринимателям предлагалось равноценное помещение взамен освобождения объекта. Подходящее здание площадью около 2 тыс. кв. м оценочной стоимостью 96 млн руб. было подобрано в Подольске на улице Академика Доллежаля.

Владевшая спорным активом компания «Городское строительство и хозяйство» согласилось на обмен с доплатой разницы, и предусмотренные договором 17 млн руб. были перечислены в бюджет в полном объеме. Вместе с тем, по версии следствия, после выхода ведомственного приказа о заключении сделки у Андрея Нежигая, курировавшего ее оформление, возник корыстный умысел. Следователи считают, что за окончательное оформление и регистрацию договора от представителя компании была затребована взятка в размере 15 млн руб., о чем предпринимателю через посредника сообщили в сентябре 2017 года.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, после чего дальнейшие действия проходили под контролем военной контрразведки. Средства, по данным следствия, были помещены в банковскую ячейку в рамках оперативного эксперимента, а в феврале 2018 года посредник был задержан при попытке их получения. Вскоре после этого задержали и самого чиновника.