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Город ,  
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Эксперты отдали Москве второе место в мире по росту цен на элитное жилье

Москва займет второе место среди городов мира по росту цен на элитное жилье в 2021 году, ожидают эксперты Knight Frank. В прошлом году стоимость этого вида недвижимости в столице подскочила на 9,9% при прогнозе 4,5%
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В 2021 году цены на элитное жилье в Москве могут вырасти на 5%, следует из данных исследования The Wealth Report 2021, подготовленного международной консалтинговой компанией Knight Frank (есть у РБК).

Эксперты проанализировали данные по росту цен на элитное жилье в 26 городах. Москва среди них по ожидаемому росту цен занимает второе место. Вместе с ней его делят Шанхай и Кейптаун, в которых элитная недвижимость, по прогнозу экспертов, также подорожает на 5%.

Больше всего цены на элитную недвижимость в 2021 году поднимутся в Сеуле, где рост составит 7%, ожидают в Knight Frank. Третье место рейтинга между собой поделили Майами, Лиссабон и Окленд, в которых показатель ожидается на уровне 4%.

Не изменятся цены на элитное жилье лишь в двух городах из 26 — в Мумбаи и Нью-Йорке, прогнозируют эксперты. В 2020 году этот вид недвижимости там подешевел на 1,5 и 5,1% соответственно. В Москве же в прошлом году элитное жилье подорожало на 9,9% при прогнозе 4,5%, говорится в исследовании.

Москва возглавила европейский рейтинг по ценам на аренду элитного жилья
Недвижимость
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС

По итогам 2020 года Москва поднялась с 55-го на 37-е место в рейтинге City Wellbeing Index, который оценивает качество жизни в 100 ведущих городах мира. Он рассчитывается на основе показателей сферы здравоохранения, безопасности, качества воздуха, а также экологической и рыночной устойчивости. Лидером рейтинга стала столица Финляндии Хельсинки.

В 2021 году на рынке элитных новостроек Москвы появятся, предположительно, 16 новых проектов, говорится в исследовании международного агентства элитной недвижимости Savills. Это около 3,5 тыс. элитных первичных лотов общей площадью 390 тыс. кв. м. Большая часть квартир и апартаментов в новых элитных проектах Москвы (80%) при этом будет сосредоточена в районах Хамовники, Пресненский, Дорогомилово и Якиманка.

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По прогнозу экспертов, средневзвешенная стоимость 1 кв. м в новых проектах может перевалить за 1 млн руб., в то время как средняя площадь, напротив, может сократиться на 23%.

Авторы
Виктория Полякова, Надежда Федорова
элитное жилье Москва Knight Frank недвижимость
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