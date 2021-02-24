Эксперты отдали Москве второе место в мире по росту цен на элитное жилье

Москва займет второе место среди городов мира по росту цен на элитное жилье в 2021 году, ожидают эксперты Knight Frank. В прошлом году стоимость этого вида недвижимости в столице подскочила на 9,9% при прогнозе 4,5%

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В 2021 году цены на элитное жилье в Москве могут вырасти на 5%, следует из данных исследования The Wealth Report 2021, подготовленного международной консалтинговой компанией Knight Frank (есть у РБК).

Эксперты проанализировали данные по росту цен на элитное жилье в 26 городах. Москва среди них по ожидаемому росту цен занимает второе место. Вместе с ней его делят Шанхай и Кейптаун, в которых элитная недвижимость, по прогнозу экспертов, также подорожает на 5%.

Больше всего цены на элитную недвижимость в 2021 году поднимутся в Сеуле, где рост составит 7%, ожидают в Knight Frank. Третье место рейтинга между собой поделили Майами, Лиссабон и Окленд, в которых показатель ожидается на уровне 4%.

Не изменятся цены на элитное жилье лишь в двух городах из 26 — в Мумбаи и Нью-Йорке, прогнозируют эксперты. В 2020 году этот вид недвижимости там подешевел на 1,5 и 5,1% соответственно. В Москве же в прошлом году элитное жилье подорожало на 9,9% при прогнозе 4,5%, говорится в исследовании.