В московских автобусах отключат Wi-Fi

Беспроводной интернет в наземном транспорте отключат с марта, так как сейчас он «не удовлетворяет требованиям пользователей», сообщили в «Мосгортрансе». Услугу планируют запустить вновь во втором полугодии 2020 года

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В московских автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах с 1 марта нельзя будет подключиться к беспроводному интернету. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс», поступившем в РБК.

Действие услуги приостановят, так как она «не удовлетворяет требованиям пользователей», сообщили в ведомстве. По словам директора по информационным технологиям «Мосгортранса» Павла Кровякова, Wi-Fi более востребован в метро, чем в наземном транспорте, где пассажиры в основном пользуются мобильным интернетом.

«Мосгортранс» собирается опросить пользователей и с учетом их пожеланий составить техническое задание для нового конкурса. Власти планируют запустить обновленный сервис во втором полугодии 2020 года.

В 2015 году тендер на оснащение бесплатным Wi-Fi городского наземного транспорта выиграла «дочка» «МегаФона» NetByNet, контракт был заключен на сумму 403 млн руб.

В «МаксимаТелеком» — компании, которая предоставляет услуги Wi-Fi в столичном метро, — РБК сообщили, что не могут говорить про планы о работе на наземном транспорте, так как это вопрос тендерных процедур. Компания предложила уточнить у «Мосгортранса», будет ли он проводить новый тендер.