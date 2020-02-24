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В московских автобусах отключат Wi-Fi

Беспроводной интернет в наземном транспорте отключат с марта, так как сейчас он «не удовлетворяет требованиям пользователей», сообщили в «Мосгортрансе». Услугу планируют запустить вновь во втором полугодии 2020 года
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В московских автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах с 1 марта нельзя будет подключиться к беспроводному интернету. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс», поступившем в РБК.

Действие услуги приостановят, так как она «не удовлетворяет требованиям пользователей», сообщили в ведомстве. По словам директора по информационным технологиям «Мосгортранса» Павла Кровякова, Wi-Fi более востребован в метро, чем в наземном транспорте, где пассажиры в основном пользуются мобильным интернетом.

«Мосгортранс» собирается опросить пользователей и с учетом их пожеланий составить техническое задание для нового конкурса. Власти планируют запустить обновленный сервис во втором полугодии 2020 года.

В 2015 году тендер на оснащение бесплатным Wi-Fi городского наземного транспорта выиграла «дочка» «МегаФона» NetByNet, контракт был заключен на сумму 403 млн руб.

В «МаксимаТелеком» — компании, которая предоставляет услуги Wi-Fi в столичном метро, — РБК сообщили, что не могут говорить про планы о работе на наземном транспорте, так как это вопрос тендерных процедур. Компания предложила уточнить у «Мосгортранса», будет ли он проводить новый тендер.

«Мы с пониманием отнеслись к решению «Мосгортранса» приостановить предоставление услуг бесплатного Wi-Fi в наземном городском транспорте и желанию партнера проанализировать телекоммуникационную среду столицы», — заявил РБК гендиректор NetByNet Андрей Батанов. Компания исполнила свои обязательства по контракту с «Мосгортрансом» в полном объеме, отметил он. «Средняя ширина канала на пользователя превышала зафиксированный в договоре диапазон 256 Кбит/с — 10 Мбит/c и составляла 13,9 Мбит/с», — рассказал Батанов. В прошлом году, по его словам, пассажиры воспользовались услугой 1,7 млрд раз, за это время передано более 651 Тб данных.

Первые автобусы с бесплатным доступом к интернету вышли на маршруты в Москве в феврале 2016 года. Wi-Fi на всех линиях московского метро стал доступен в декабре 2014-го. В 2017 году беспроводной интернет в метро, на МЦК и в наземном транспорте объединили в сеть MT_FREE.

Авторы: Наталия Анисимова, Анастасия Скрынникова
Теги: Wi-Fi, «Мосгортранс», автобусы, «МаксимаТелеком»
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