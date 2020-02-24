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Вирус из Китая ,  
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Четыре провинции КНР понизили уровень угрозы распространения коронавируса

Власти КНР объяснили успехи в борьбе с новой болезнью «социалистической моделью развития»
Фото: Ng Han Guan / AP

Четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.

Провинции Юньнань и Гуйчжоу снизили уровень опасности с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.

Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонинь.

Как сообщает South Morning China Post, решение властей четырех китайских регионов прозвучало на фоне выступления Си Цзиньпиня, который пообещал большую государственную поддержку для победы над эпидемией. Лидер КНР назвал коронавирус испытанием для всей страны, отметив, что Китай должен извлечь уроки из случившегося.

При этом Си Цзиньпинь подчеркнул, что действия Коммунистической партии были своевременными и эффективными. По его словам, быстрая реакция на распространение болезни «продемонстрировала преимущества социалистической модели развития Китая».

Лидер КНР также отметил, что важнейшей целью властей было предотвращение распространения болезни из провинции Хубэй, в том числе и на столицу страны – Пекин.

По последней информации в результате коронавируса умерли 2442 человека. За пределами континентального Китая странами с наибольшим числом инфицированных стали Южная Корея, Япония и Италия.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, коронавирус
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