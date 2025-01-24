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Момент обрушения многоэтажного дома в Турции. Видео

Появилось видео обрушения жилого дома в Турции
В городе Конья обрушился четырехэтажный дом; по предварительным данным, под завалами могут находиться три-четыре человека

Момент обрушения многоэтажного дома в Турции. Видео
Video

Жилой дом обрушился в провинции Конья в центральной части Турции, передает Yeni Şafak. Издание пишет, что речь идет о трехэтажном доме, однако на опубликованных кадрах видно, что у здания было четыре этажа.

Дом обрушился в центральном районе Сельчуклу одноименного административного центра, города Конья, уточняет Anadolu. По данным агентства, под завалами могут находиться три-четыре человека, такие же данные приводит Yeni Şafak. На месте работают спасатели.

Мэр Коньи Угур Ибрагим Алтай написал в X, что власти уже уведомлены о ситуации. По его словам, здание было старым. Он отметил, что на место направили специалистов, и призвал не создавать заторов на улице Бейшехир, где произошло обрушение.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
обрушение жилого дома Турция
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