Момент обрушения многоэтажного дома в Турции. Видео
Жилой дом обрушился в провинции Конья в центральной части Турции, передает Yeni Şafak. Издание пишет, что речь идет о трехэтажном доме, однако на опубликованных кадрах видно, что у здания было четыре этажа.
Дом обрушился в центральном районе Сельчуклу одноименного административного центра, города Конья, уточняет Anadolu. По данным агентства, под завалами могут находиться три-четыре человека, такие же данные приводит Yeni Şafak. На месте работают спасатели.
Мэр Коньи Угур Ибрагим Алтай написал в X, что власти уже уведомлены о ситуации. По его словам, здание было старым. Он отметил, что на место направили специалистов, и призвал не создавать заторов на улице Бейшехир, где произошло обрушение.
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