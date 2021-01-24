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Умер совладелец ЧТПЗ Александр Федоров

В ЧТПЗ Федоров владел 10,6% акций. В 2019 году он передал их сыну Павлу
Александр Федоров
Александр Федоров (Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС)

Умер акционер Группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Федоров, сообщили РБК в компании. Ему было 68 лет.

Федорову принадлежало 10,6658% компании, в 2019 году он перевел свою долю в ЧТПЗ на сына Павла. Большей частью акций — 77,2638% — владеет Андрей Комаров.

В 1975 году Александр Федоров окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Производство летательных аппаратов». Вскоре после этого он стал сотрудником ЧТПЗ, где прошел путь от слесаря до генерального директора компании, а в последние годы возглавлял совет директоров предприятия. В 1998 году Федоров получил почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», а в 2016 году — звание «Почетный гражданин Челябинской области».

Также Федоров был депутатом Законодательного собрания Челябинской области и первым вице-президентом Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке металлолома ООО «МЕТА», а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией «Римера». Группа экспортирует свою продукцию в 52 страны.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Анастасия Батманова
ЧТПЗ Челябинская область
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