В России за сутки умер 491 заболевший COVID-19

По данным оперативного штаба, общее число умерших после заболевания COVID-19 достигло 69,4 тыс. человек

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего от инфекции в стране умерли 69 462 человека.

Лидерами по числу летальных исходов среди регионов являются Москва (12,9 тыс.), Санкт-Петербург (9,3 тыс.) и Московская область (3,5 тыс.). Более 2 тыс. умерших также зарегистрировали в Ростовской области, Нижегородской области и Красноярском крае.

Данные оперативного штаба по смертности расходятся с данным Росстата. По данным статистического ведомства, в России после заражения коронавирусом умерли 116 тыс. человек (с апреля по ноябрь). Разница объясняется тем, что Росстат учитывает все летальные исходы, в том числе те, когда COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Заболели за последние сутки коронавирусом в России 21 127 человек. Общее число подтвержденных в стране превысило 3,7 млн человек. Выздоровели более 3,1 млн (плюс 22 тыс. за сутки).