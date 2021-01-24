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Общество ,  
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Начальник генштаба Испании ушел в отставку после скандала с вакцинацией

Его обвинили в использовании своего положения для вакцинации себя и своих подчиненных вне очереди. Генерал отрицал эти заявления, но подал прошение об отставке. Глава Миноборона приняла его
Генерал Мигель Анхель Вильярроя (слева) и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес
Генерал Мигель Анхель Вильярроя (слева) и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес (Фото: Eduardo Parra / EUROPA PRESS)

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя подал в отставку на фоне скандала с его вакцинацией от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Mundo.

Генерала обвинили в том, что он вместе с другими высокопоставленными военными чинами, находящимися под его командованием, привился от COVID-19 вне установленного порядка.

В связи с этим Вильярроя направил министру обороны Испании Маргарите Роблес прошение об отставке. Глава военного ведомства приняла его. В своем письме генерал заявил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением при получении препарата от коронавируса.

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Как пишет El Pais, Вильярроя отдал приказ вакцинировать себя и других военнослужащих, прикомандированных к Генштабу страны, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу по иммунизации населения от коронавируса.

Эта информация вызвала волну критики в адрес генерала. Издание сообщает, что Роблес приняла решение об отставке начальника Генштаба еще накануне вечером. При этом смена руководства состоится не раньше вторника, 26 января, когда по этому поводу соберется Совет министров Испании.

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По данным испанского Минздрава, с начала пандемии COVID-19 в стране заболели почти 2,5 млн человек, 55 тыс. жителей умерли. В стране уже распределено по клиниками более 1,3 млн доз вакцины от коронавируса, более 1,1 млн человек привились.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
Испания коронавирус отставка вакцинация
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