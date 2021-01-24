Начальник генштаба Испании ушел в отставку после скандала с вакцинацией

Его обвинили в использовании своего положения для вакцинации себя и своих подчиненных вне очереди. Генерал отрицал эти заявления, но подал прошение об отставке. Глава Миноборона приняла его

Генерал Мигель Анхель Вильярроя (слева) и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес (Фото: Eduardo Parra / EUROPA PRESS)

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя подал в отставку на фоне скандала с его вакцинацией от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Mundo.

Генерала обвинили в том, что он вместе с другими высокопоставленными военными чинами, находящимися под его командованием, привился от COVID-19 вне установленного порядка.

В связи с этим Вильярроя направил министру обороны Испании Маргарите Роблес прошение об отставке. Глава военного ведомства приняла его. В своем письме генерал заявил, что следовал установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением при получении препарата от коронавируса.

Как пишет El Pais, Вильярроя отдал приказ вакцинировать себя и других военнослужащих, прикомандированных к Генштабу страны, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу по иммунизации населения от коронавируса.