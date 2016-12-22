Из трубопровода «дочки» «Роснефти» под Самарой произошла утечка бензина

На трубопроводе для бензина были обнаружены две незаконные врезки, из-за чего произошла разгерметизация и утечка. Площадь разлива бензина составила около 1,2 тыс. кв. м

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Около Сызранского нефтеперерабатывающего завода (СНПЗ, входит в «Роснефть») в Самарской области произошла утечка бензина, заявил РБК представитель «Роснефти».

По его словам, работники завода обнаружили на продуктопроводе для бензина, проходящем за территорией предприятия, две криминальные врезки. «Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена», — заверили в компании, добавив, что в настоящее время проводится очистка территории от последствий утечки.

Утечка бензина произошла около днем 24 января, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Площадь разлива бензина составила 1,2 тыс. кв. м. Как уточняет «РИА Новости», ближайший населенный пункт — село Уваровка — располагается в 2 км от завода.

Угрозы окружающей среде, как подчеркнули РБК в «Роснефти», от произошедшей аварии нет, специалисты ведут круглосуточный экологический мониторинг. Всю информацию о врезках в трубопровод передали в правоохранительные органы.

