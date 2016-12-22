Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Бизнес-решения
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,69 56,07 EUR Нал. 70,04 68,87 USD Бирж. 56,17 -0,18 EUR Бирж. 69,62 +0,33 USD ЦБ. 56,39 -0,02 EUR ЦБ. 69,45 +0,38 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 11190,37 +313,03 MOEX 2306,99 +0,35% RTS 1292,32 +0,67% Brent 70,75 +1,30% DJIA 26252,12 +0,16% Nasdaq 7415,06 -0,61% FTSE 7643,43 -1,14%
Из трубопровода «дочки» «Роснефти» под Самарой произошла утечка бензина
Лента новостей
Американские и британские инвесторы выкупили 40% евробондов «Полюса» 01:43, Бизнес Суд увеличил срок заключения за коррупцию бывшему президенту Бразилии 01:19, Политика «Арсенал» выбил «Челси» из Кубка английской лиги 01:04, Спорт ПКР заявил о выполнении «почти всех требований» для участия в Олимпиаде 00:35, Общество В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа 00:28, Общество В багажнике въехавшей в остановку машины нашли труп 00:16, Общество МИД назвал обвинения США в химатаках в Сирии «пропагандистской атакой» 00:06, Политика Сменить пенсионный фонд решило минимальное за три года число россиян 24 янв, 23:32, Финансы Трамп призвал Турцию не допустить конфликта с военными США в Сирии 24 янв, 23:29, Политика Экс-врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства 24 янв, 23:13, Общество Из трубопровода «дочки» «Роснефти» под Самарой произошла утечка бензина 24 янв, 23:01, Общество Кубок английской лиги по футболу. «Арсенал» — «Челси». Онлайн 24 янв, 23:00, Спорт «Американцы прячутся от нас»: что Россия рассказала на форуме в Давосе 24 янв, 22:44, Экономика Дворкович рассказал об исчезновении олигархов в России 24 янв, 22:25, Экономика В Госдуме ответили на сообщения о советах депутатам «делиться деньгами» 24 янв, 22:20, Политика Два человека погибли в результате ракетной атаки на турецкую мечеть 24 янв, 22:14, Общество Путин рассказал об утверждении десятилетней госпрограммы вооружения 24 янв, 22:10, Общество «Яндекс» опередил «Газпром» в рейтинге работодателей для студентов 24 янв, 22:05, Общество В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку 24 янв, 21:57, Общество Путин предложил способ обеспечить устойчивость оборонных предприятий 24 янв, 21:34, Общество Элтон Джон объявил о завершении гастрольной карьеры 24 янв, 21:16, Общество Спираль выборов: как будет развиваться противостояние Кишинева и Москвы 24 янв, 21:10, Политика 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам пропустит Олимпиаду в Пхёнчхане 24 янв, 21:08, Спорт Eni пояснила заявление о приостановке бурения в Черном море 24 янв, 20:45, Бизнес США расширили санкционный список по КНДР 24 янв, 20:34, Политика Путин наградил Карена Шахназарова и Василия Церетели 24 янв, 20:24, Общество В Дагестане неизвестные сожгли машину «Мемориала» 24 янв, 20:11, Общество Молодых избирателей будут привлекать на выборы серией концертов 24 янв, 20:11, Общество
Из трубопровода «дочки» «Роснефти» под Самарой произошла утечка бензина
Общество, 24 янв, 23:01
0
Из трубопровода «дочки» «Роснефти» под Самарой произошла утечка бензина
На трубопроводе для бензина были обнаружены две незаконные врезки, из-за чего произошла разгерметизация и утечка. Площадь разлива бензина составила около 1,2 тыс. кв. м
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Около Сызранского нефтеперерабатывающего завода (СНПЗ, входит в «Роснефть») в Самарской области произошла утечка бензина, заявил РБК представитель «Роснефти».

По его словам, работники завода обнаружили на продуктопроводе для бензина, проходящем за территорией предприятия, две криминальные врезки. «Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена», — заверили в компании, добавив, что в настоящее время проводится очистка территории от последствий утечки.

Утечка бензина произошла около днем 24 января, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Площадь разлива бензина составила 1,2 тыс. кв. м. Как уточняет «РИА Новости», ближайший населенный пункт — село Уваровка — располагается в 2 км от завода.

Угрозы окружающей среде, как подчеркнули РБК в «Роснефти», от произошедшей аварии нет, специалисты ведут круглосуточный экологический мониторинг. Всю информацию о врезках в трубопровод передали в правоохранительные органы.
 

Авторы: Анна Трунина, Алина Фадеева.
Теги: Самарская область , нефтеперерабатывающий завод , утечка топлива
Главное
Трамп призвал Турцию не допустить конфликта с военными США в Сирии Политика
Материалы по теме
Eni заявила о приостановке проекта с «Роснефтью» из-за санкций Бизнес
У берегов Кувейта произошла утечка 35 тыс. баррелей нефти Общество
На нефтепроводе в Техасе произошла утечка 1,2 тыс. баррелей нефти Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.