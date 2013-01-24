СП не сочла воровством нарушения на 15 млрд руб. на стройках АТЭС

Счетная палата (СП) РФ, сообщившая в ноябре 2012г. о выявленных нарушениях на 15 млрд руб. на стройках АТЭС, не сочла их воровством или хищениями. Об этом говорится в комментариях аудитора СП Сергея Рябухина по результатам проверки использования средств, выделенных на проектирование и строительство объектов саммита в рамках форума АТЭС во Владивостоке.

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В комментариях аудитора отмечается, что речь идет не о воровстве и не о хищениях, а о длительном (более года) нахождении на счетах подрядчиков бюджетных средств. "Эти подрядчики выполняют работы по строительству двух гостиниц категории 5 звезд и театра во Владивостоке", - указывается в комментариях.

С.Рябухин подчеркнул, что в настоящее время правоохранительные органы работают по эпизоду, связанному с фирмой "Пионер", которой на условиях аутсорсинга были переданы функции по контролю строительства объектов Дальневосточного университета.

Все объекты должны были быть введены в эксплуатацию до 1 января 2013г. "В настоящее время в полном объеме принято в эксплуатацию большинство объектов, к 1 июля 2013г. будут введены оставшиеся шесть объектов", - говорится в комментариях.

Счетная палата напоминает, что на момент проверки в эксплуатацию были введены 23 из 67 проверенных объектов саммита, финансируемых за счет бюджетных средств. Общий объем инвестиций составил 690 млрд руб., из которых 239 млрд руб. - бюджетные инвестиции, 451 млрд руб. - внебюджетные источники. Общий объем инвестиций освоен на 99%.

В СП добавили, что в 2013г. Счетная палата продолжит мониторинг завершения строительства объектов саммита АТЭС, что предусмотрено в плане работы контрольного органа на 2013г.