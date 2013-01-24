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МВД сообщило о многомиллионных хищениях в ракетных войсках
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МВД сообщило о многомиллионных хищениях в ракетных войсках
Общество, 24 янв 2013, 01:00
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МВД сообщило о многомиллионных хищениях в ракетных войсках
Сотрудники МВД выявили факты многомиллионных хищений бюджетных средств, а также взяточничества при заключении и исполнении контрактов с Министерством обороны.
Фото: ИТАР-ТАСС

Ракетные войска получили 500 млн руб. на рекультивацию боевых позиций после демонтажа шахтных пусковых установок в различных регионах России, однако не все средства были использованы по назначению, сообщили РБК в пресс-службе МВД.

Подозреваемыми по делу проходят должностные лица Министерства обороны России и представители ряда коммерческих фирм. По версии следствия, начальник одного из управлений РВСН заключил контракт с ООО "ПромСпецСтрой", которым руководил его бывший подчиненный, на проведение рекультивации 11 боевых стартовых позиций, дислоцируемых в Оренбургской области. Общая стоимость подряда составила более 10 млн руб.

Подрядчик привлек в качестве соисполнителя работ строительную организацию, расположенную в Оренбурге. Руководитель ООО "ПромСпецСтрой" потребовал "откат" в размере 1,5 млн руб. у гендиректора оренбургской фирмы.

Однако подрядчики не выполнили договорные обязательства в установленные сроки, работы были осуществлены частично и с ненадлежащим качеством. При этом Минобороны полностью выплатило средства по контракту.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере), п."а", "б" ч.4 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный по предварительному сговору, сопряженный с вымогательством предмета подкупа) и п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Это не первое уголовное дело, возбужденное по фактам хищений в рамках контрактов фирмы "ПромСпецСтрой". В ноябре 2012г. стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника штаба войсковой части 43189 генерал-майора Валерия Таразевича и командира войсковой части 34103 полковника Фарида Шигмарданова. Следственный комитет выявил хищения 7 млн руб. в ракетных войсках, выделенных на исполнение контракта по рекультивацию земель после ликвидации объектов войсковой части 34103.

В.Таразевич, исполнявший обязанности командира войсковой части, а затем Ф.Шигмарданов подписали в сумме 10 фиктивных актов приемки выполненных работ, будучи осведомлены о том, что условия госконтракта в полном объеме не выполнены. Согласно документации, государство перечислило фирме за невыполненные работы более 7 млн руб.

Кроме того, с ведома Ф.Шигмарданова рабочие разобрали часть зданий и сооружений войсковой части, в результате чего Министерству обороны был нанесен ущерб на сумму более 16 млн руб.

Теги: Минобороны , коррупция , ракетные войска
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