В Ставрополе прощаются с жертвами массового убийства 21 января

Сейчас в Ставрополе проходит церемония прощания с жертвами массового убийства 21 января. Владимир Слизаев, известный в узких кругах как Хан, и семь его домочадцев, включая его родных, а также собаковода, няню и водителя, были найдены мертвыми в гараже частного домостроения 21 января.

Жертвы преступников скончались от многочисленных колото-резаных и огнестрельных ранений. Прощание с погибшими проходит в квартире отца убитого В.Слизаева. Убитые будут похоронены на городском кладбище по улице Асажева.

Расследование шокирующего и жесткого преступления было взято под особый контроль главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который прибыл в Ставрополь 22 января. Для расследования преступления привлечены лучшие сотрудники местного и московского отделений СК РФ. По факту убийства возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Убийство двух и более лиц", "Разбой" и "Незаконный оборот оружия".

На данный момент следователи ограничили круг подозреваемых по делу об убийстве В.Слизаева и его домочадцев. Имена подозреваемых держатся в секрете, однако местные СМИ сообщают, что сотрудники ГИБДД получили ориентировки на автомобили трех марок – Hyundai, Subaru и "Газель". Машины именно этих марок были замечены в районе преступления 21 января.

Убитый предприниматель был владельцем нескольких ресторанов, кафе и магазинов. В 2003г. на В.Слизаева было совершено первое покушение, в результате которого погибла его супруга. На данный момент основной версией преступления называют передел собственности в городе.