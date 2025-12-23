На главную елку страны перед Кремлем ушло 2,5 км гирлянд
В Москве нарядили главную новогоднюю ель страны — праздничное дерево на Соборной площади Кремля украшают 2,5 тыс. игрушек и 2,5 км гирлянд. Об этом сообщает «РИА Новости».
Тема декора этого года — «Морозный узор»: 26-метровая елка украшена гирляндами, бусами, кристаллами, шишками, снежными шарами и крупными светодиодными снежинками. Преобладают перламутровые, белые и синие оттенки.
Дерево простоит на площади вплоть до 20 января, после чего его отправят на переработку — семена из шишек высадят в питомниках по всех стране, а из ствола сделают кормушки и скворечники.
Главную елку России спилили 8 декабря в Рузском районе Подмосковья, через два дня она уже украсила Соборную площадь. Обхват ствола — 64 см, а размах нижних ветвей — 11 м. Возраст ели — ровно 100 лет.
Дерево выбрала специальная комиссия. Нашедшему главную елку страны лесничему подарили автомобиль — он будет использоваться только для работы.
В прошлом году Соборную площадь украсило 84-летнее дерево, которое срубили в Щелково. Его высота составляла 25 м, а диаметр ствола — 60 см.
