Общество⁠,
0

На главную елку страны перед Кремлем ушло 2,5 км гирлянд

«РИА Новости»: на декор елки на Соборной площади Кремля ушло 2,5 км гирлянд
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве нарядили главную новогоднюю ель страны — праздничное дерево на Соборной площади Кремля украшают 2,5 тыс. игрушек и 2,5 км гирлянд. Об этом сообщает «РИА Новости».

Тема декора этого года — «Морозный узор»: 26-метровая елка украшена гирляндами, бусами, кристаллами, шишками, снежными шарами и крупными светодиодными снежинками. Преобладают перламутровые, белые и синие оттенки.

Дерево простоит на площади вплоть до 20 января, после чего его отправят на переработку — семена из шишек высадят в питомниках по всех стране, а из ствола сделают кормушки и скворечники.

Главную елку России спилили 8 декабря в Рузском районе Подмосковья, через два дня она уже украсила Соборную площадь. Обхват ствола — 64 см, а размах нижних ветвей — 11 м. Возраст ели — ровно 100 лет.

Дерево выбрала специальная комиссия. Нашедшему главную елку страны лесничему подарили автомобиль — он будет использоваться только для работы.

В прошлом году Соборную площадь украсило 84-летнее дерево, которое срубили в Щелково. Его высота составляла 25 м, а диаметр ствола — 60 см.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Кремль Новый год елка Соборная площадь
Лента новостей
