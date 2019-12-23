В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

На трассе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 61 автомобиля, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы. Информации о погибших нет.
Инцидент произошел на мосту, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд. Судя по опубликованным правоохранительными органами кадрам, автомобили по цепочке врезались друг в друга. На фото видны несколько рядов поврежденных машин с обступившими их сотрудниками экстренных служб.
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