В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

В США в аварии с 69 автомобилями пострадал 51 человек

Машины из-за гололедицы и тумана по цепочке врезались друг в друга на западной стороне моста в американском штате Вирджиния. Водители на восточной стороне трассы отвлекались на аварию и тоже устроили ДТП. Погибших нет

Крупное ДТП в Вирджинии (Фото: Ivan Levy / AP)

На трассе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 61 автомобиля, сообщается на странице местной полиции в Twitter.

В результате пострадал 51 человек, у 11 серьезные травмы. Информации о погибших нет.

Инцидент произошел на мосту, который расположен в нескольких десятках километров от города Ричмонд. Судя по опубликованным правоохранительными органами кадрам, автомобили по цепочке врезались друг в друга. На фото видны несколько рядов поврежденных машин с обступившими их сотрудниками экстренных служб.

Запись в facebook пользователя YorkPoquosonSheriff