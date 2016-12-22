Во Внуково срочно сел пассажирский Boeing с протекшим баком

В московском аэропорту Внуково экстренно сел самолет авикомпании UTair, следовавший из Москвы в Махачкалу. Решение посадить самолет было принято из-за протечки топливного бака

Архив (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

В московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку самолет авиакомпании ​UTair из-за протечки топливного бака. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Командир самолета «Боинг-737» авиакомпании UT​air после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку», — рассказал он. В связи с этим было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета, пояснил собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Оба двигателя работали штатно вплоть до их полной остановки после посадки, добавил источник.

Позже авикомпания Utair распространила пресс-релиз, в котором заявила, что самолет вернулся в аэропорт из-за «некорректного отображения индикации топлива».

«При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась. Посадка в Внуково прошла в штатном режиме. Ситуация полностью контролировалась экипажем.Пассажиров пересадят на резервный борт, который вылетит в 20.00 МСК. На время ожидания вылета им предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом», — говорилось в сообщении компании (имеется в распоряжении РБК).

Авиакомпания принесла извинения пассажирам и заявила, что в интересах пассажиров неукоснительно соблюдает все процедуры, обеспечивающие безопасность полетов.​