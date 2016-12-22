В Лондоне загорелся зоопарк

В Лондоне загорелся городской зоопарк. На борьбу с огнем, который угрожает животным, брошены десятки пожарных

Фото: страница san_germany в instagram

Как сообщает Sky News, пожар вспыхнул в кафе и магазине сувениров, которые расположены рядом со старым прудом для пингвинов. Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли более 70 пожарных.

Представитель зоопарка сообщил, что пожар происходит в непосредственной близости от вольеров с животными, однако при этом он не уточнил, все ли звери в порядке. Есть данные, что часть территории кафе использовалась в том числе и для кормления животных.

Причины возгорания пока не известны.

Лондонский зоопарк был создан в 1826 году и считается одним из старейших в мире. Всего в нем представлены более 20 тыс. животных, птиц, рыб.