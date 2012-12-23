Башкирские семиклассники угнали автомобиль скорой помощи

В Башкирии трое семиклассников угнали автомобиль скорой помощи, взломав гараж врачебной амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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Подростков задержали на угнанном автомобиле буквально в 200 метрах от медицинского учреждения. Полиция оперативно среагировала после того, как к правоохранителям обратился заведующий Старосибайской сельской больницы.

Школьники свой поступок объяснили желанием покататься. Двери гаража они сломали с помощью арматуры. Завести авто оказалось не сложно, поскольку ключ находился в замке зажигания.

Подростков доставили в отдел полиции, материалы по факту произошедшего переданы для принятия процессуального решения.

Эпизоды с подростками, угоняющими транспортные средства в России не редки. В прошлом году в августе Калуге полицейские задержали пьяного школьника, угнавшего со стоянки автобус. Причем, чтобы его задержать стражам правопорядка пришлось устраивать погоню. А в Златоусте в октябре 15-летний любитель общественного транспорта угнал трамвай и 40 минут работал на маршруте, производя посадку и высадку пассажиров.