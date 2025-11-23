 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер народный артист России Виталий Мишле

Виталий Мишле
Виталий Мишле (Фото: Московский театр оперетты)

Народный артист России Виталий Мишле умер 21 ноября на 85-м году жизни. Об этом сообщил Московский театр оперетты, где артист служил более 50 лет.

«Светлая память о Виталии Валерьяновиче Мишле — блестящем артисте, красивом мужчине, замечательном коллеге — навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский заявил ТАСС, что причиной смерти стал возраст и болезни. О дате и месте прощания с Мишле театр объявит позднее.

Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. Получил профильное образование в Музыкальном училище имени Гнесиных, с 1967 года работал в состав труппы Московского театра оперетты. Согласно информации на сайте театра, на счету Мишле — более 30 спектаклей, а также несколько ролей в телевизионных спектаклях, включая «Девичий переполох» и «Севастопольский вальс».

Анастасия Лежепекова
смерть народный артист оперетта театр
