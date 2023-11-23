Нашествие длинношерстных крыс на пляжи Австралии. Видео
В городке Карумба в австралийском штате Квинсленд местные жители наблюдают нашествие крыс, сообщает Guardian Australia. Речь идет о местном виде грызунов — длинношерстной крысе.
Профессор Питер Бэнкс, эксперт по грызунам из Сиднейского университета, в разговоре с изданием сказал, что длинношерстную крысу также называют «чумной» крысой.
Грызуны портят автомобили и строения, загрязняют важные источники воды и уничтожают посевы, пытаются забираться в лодки местных рыбаков, пишет ABC, а реки кишат погибшими крысами. В соседнем городе Уинтон резко выросла популяция коршунов, которые прилетели охотиться на крыс. Птиц было так много, что руководство аэропорта вооружило сотрудников оружием для отпугивания коршунов, чтобы самолеты могли садиться и взлетать.
Как отмечает издание, в этом году в Квинсленде выпал рекордный объем осадков, что могло спровоцировать всплеск популяции грызунов.
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