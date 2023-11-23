Нашествие длинношерстных крыс на пляжи Австралии. Видео

В австралийском городе нашествие «чумных» крыс — они наносят вред автомобилям, пытаются залезть на рыбацкие судна, а их погибшие туши заполонили водоемы. Их поедают слетевшиеся коршуны, но птицы мешают работе аэропорта

Video

В городке Карумба в австралийском штате Квинсленд местные жители наблюдают нашествие крыс, сообщает Guardian Australia. Речь идет о местном виде грызунов — длинношерстной крысе.

Профессор Питер Бэнкс, эксперт по грызунам из Сиднейского университета, в разговоре с изданием сказал, что длинношерстную крысу также называют «чумной» крысой.

Грызуны портят автомобили и строения, загрязняют важные источники воды и уничтожают посевы, пытаются забираться в лодки местных рыбаков, пишет ABC, а реки кишат погибшими крысами. В соседнем городе Уинтон резко выросла популяция коршунов, которые прилетели охотиться на крыс. Птиц было так много, что руководство аэропорта вооружило сотрудников оружием для отпугивания коршунов, чтобы самолеты могли садиться и взлетать.

Как отмечает издание, в этом году в Квинсленде выпал рекордный объем осадков, что могло спровоцировать всплеск популяции грызунов.