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Общество ,  
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В Белоруссии потушили пожар в подземном резервуаре с остатками нефти

МЧС Белоруссии: возгорание резервуара «Гомельтранснефть Дружбы» ликвидировано
Фото: МЧС Беларуси
Фото: МЧС Беларуси

Пожарные ликвидировали возгорание остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом подземном резервуаре в Витебской области. Об этом сообщило МЧС Белоруссии в телеграм-канале. Емкость принадлежит филиалу по транспортировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

«Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило о возгорании подземного резервуара, который находится на ремонте, в 14:17 23 ноября. Информацию о ликвидации пожара опубликовали спустя 20 минут — в 14:40.

В Белоруссии потушили пожар в подземном резервуаре с остатками нефти
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Компания «Гомельтранснефть Дружба» обслуживает магистральный нефтепровод, который осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, транспортирует нефтепродуктов по территории Белоруссии.

Предприятие обеспечивает функционирование порядка 1447 километров нефтяной магистрали, а также обслуживает магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк — Фаниполь» общей протяженностью 294 км.

В августе спасатели ликвидировали пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии. Возгорание произошло на установке по производству бензина.

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Теги
Белоруссия пожары МЧС резервуары

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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