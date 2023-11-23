В Белоруссии потушили пожар в подземном резервуаре с остатками нефти
Пожарные ликвидировали возгорание остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом подземном резервуаре в Витебской области. Об этом сообщило МЧС Белоруссии в телеграм-канале. Емкость принадлежит филиалу по транспортировке нефти «Новополоцк» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
«Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается», — говорится в сообщении.
Ведомство сообщило о возгорании подземного резервуара, который находится на ремонте, в 14:17 23 ноября. Информацию о ликвидации пожара опубликовали спустя 20 минут — в 14:40.
Компания «Гомельтранснефть Дружба» обслуживает магистральный нефтепровод, который осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, транспортирует нефтепродуктов по территории Белоруссии.
Предприятие обеспечивает функционирование порядка 1447 километров нефтяной магистрали, а также обслуживает магистральный нефтепродуктопровод «Новополоцк — Фаниполь» общей протяженностью 294 км.
В августе спасатели ликвидировали пожар на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии. Возгорание произошло на установке по производству бензина.
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