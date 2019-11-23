Власти нашли создателя системы слежения за машинами в центральной России

Выигравший конкурс оператор должен объединить системы фотофиксации в 16 регионах страны

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Система слежения за передвижением всех транспортных средств, которая уже работает в Москве и Московской области, будет распространена еще на 16 регионов Центрального федерального округа. Конкурс на ее внедрение выиграла компания «Стандартпроект», у которой уже есть действующие контракты с ГИБДД. Создать систему она пообещала сделать все за 202,3 млн руб., сообщает газета «Коммерсантъ».

В случае успешного запуска системы правоохранительным органам удастся понять, как передвигаются автомобили по всей центральной России, в сторону Москвы, из столичного региона.

Предполагается, что будущая система объединит более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений, автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать грузовой транспорт. Единое программное обеспечение позволит и оптимизировать систему вынесения штрафов нарушителям правил дорожного движения.

Эксперты указывают, что система доказала свою эффективность в борьбе с угонами и преступностью в столичном регионе. По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, этот опыт наверняка распространится на территорию всей страны.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что когда речь идет о хранении информации о проездах миллионов автомобилей, то заниматься этим должна не частная компания, а исключительно силовые органы. В этой связи депутат пообещал направить запрос в Генпрокуратуру для проведения проверки.