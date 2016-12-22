Террористы-смертники напали на генконсульство Китая в Карачи

На генконсульство Китая в пакистанском Карачи совершено нападение. Три вооруженных человека с «поясами смертников» попытались прорваться в дипмиссию, но их остановила охрана. Два сотрудника полиции погибли, нападавшие уничтожены

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В пакистанском городе Карачи совершено вооруженное нападение на генеральное консульcтво Китая, сообщает местный телеканал Geo.tv со ссылкой на полицию.

В перестрелке с боевиками погибли два полицейских, ранения также получил сотрудник службы охраны консульства.

По словам шефа полиции Карачи Амира Шейха, участников нападения на дипмиссию было трое. «Мужчины прибыли к консульству на машине, нагруженной взрывчаткой», — добавил он. Полиция также сообщила, что все нападавшие были убиты, на их телах были найдены устройства для самоподрыва.

«Было трое нападавших, и все трое были убиты... Они не смогли даже попасть в консульство. Они намеревались попасть в визовый отдел», — цитирует шефа полиции Карачи Bloomberg.

Данные о гибели двух погибших полицейских подтвердил также пресс-секретарь больницы Jinnah Hospital. По его словам, сотрудник охраны, получивший ранения, находится в критическом состоянии.

​Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правоохранительных органах, дипломаты в безопасности. Позже данные о том, что сотрудники консульства не пострадали при нападении, подтвердил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Освободительная армия Белуджистана».

Карачи — крупнейший город Пакистана, финансовый и торговый центр страны.