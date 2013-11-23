В Омске убит член сборной России по боксу Иван Климов

В Омске во дворе дома на улице Дианова сегодня было обнаружено тело трехкратного чемпиона Сибири, члена сборной России по боксу, победителя международных соревнований "Золотая перчатка" Ивана Климова. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Фото: omskinform.ru

Предварительно установлено, что неизвестный нанес И.Климову два удара ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений 24-летний спортсмен скончался на месте.

По данным местных СМИ И.Климова выманили на улицу, проколов шины его автомобиля. Уже на улице боксеру ударили ножом в сердце, после чего перерезали горло.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Отметим, что в начале марта И.Климов едва не погиб в драке возле ночного клуба в центре Омска. Во время потасовки один из ее участников начал стрелять из ружья, после чего скрылся с места преступления. Стрелявший, который по неофициальной информации, был сыном цыганского наркобарона, так и не был найден полицией.

И.Климов тогда получил ранение в живот, но его спасли врачи.