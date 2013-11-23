В Омске убит член сборной России по боксу Иван Климов

Предварительно установлено, что неизвестный нанес И.Климову два удара ножом в жизненно важные органы. От полученных ранений 24-летний спортсмен скончался на месте.
По данным местных СМИ И.Климова выманили на улицу, проколов шины его автомобиля. Уже на улице боксеру ударили ножом в сердце, после чего перерезали горло.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
Отметим, что в начале марта И.Климов едва не погиб в драке возле ночного клуба в центре Омска. Во время потасовки один из ее участников начал стрелять из ружья, после чего скрылся с места преступления. Стрелявший, который по неофициальной информации, был сыном цыганского наркобарона, так и не был найден полицией.
И.Климов тогда получил ранение в живот, но его спасли врачи.