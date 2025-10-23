Суд утвердил изъятие 130 объектов на ₽4 млрд у фигуранта дела ОПГ из Сочи

Суд утвердил изъятие 130 объектов на 4 млрд руб. у бизнесмена Татуляна из Сочи

Суд утвердил решение нижестоящей инстанции об изъятии 130 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 3,9 млрд руб. Их фактический собственник — бизнесмен Татулян — находится в федеральном розыске

Фото: Геннадий Аносов / РИА Новости

Краснодарский краевой суд подтвердил решение об обращении в доход государства объектов недвижимости сочинского бизнесмена Рубена Татуляна на общую сумму более 3,9 млрд руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судебная коллегия по гражданским делам рассматривала апелляционную жалобу на решение Адлерского районного суда Сочи. В апреле последний удовлетворил иск заместителя генерального прокурора России к ООО «Новый век», ООО «Эр Севен Груп», Георгию и Карине Татулян, а также Анне Тарасовой. Решение по нему было обжаловано в вышестоящей инстанции.

Адлерский суд обратил в доход государства 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м. и стоимостью свыше 3,9 млрд руб. Краевой суд оставил это решение без изменений, оно вступило в силу.

Поводом для иска Генеральной прокуратуры было неисполнение бизнесменом судебного решения от 28 декабря 2023 года. Оно касалось изъятия в пользу государства гостиниц в Курортном городке Сочи, признания права федеральной собственности на самовольные постройки и взыскания 9 млрд руб. в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб.

За восемь месяцев после вступления решения в силу Татулян не погасил долг. В суде он заявил об отсутствии средств и предоставил выписку о пустых счетах в банках.

Надзорный орган установил, что для защиты своих активов Татулян создал группу из подконтрольных ему юридических лиц, на которые оформил свою недвижимость. Номинальными владельцами и руководителями этих организаций выступали доверенные лица, в том числе близкие родственники.

В 2014 году Forbes включил Татуляна в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи. На тот момент он был помощником депутата Госдумы Александра Карелина и президентом Федерации борьбы Сочи. В 2017 году Минфин США внес Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список. По утверждению американских властей, в 2010 году Татулян был назначен «криминальным смотрящим» за Сочи. В 2015 году он был задержан как один из участников встречи воров в законе в Сочи, тогда же одним из задержанных оказался Захарий Калашов. Кроме того, Татулян много раз оказывал ворам в законе юридическую помощь, утверждали власти США.

Татулян, известный в криминальном мире как Робсон, является фигурантом расследования краснодарской полиции. С 2023 года он находится в розыске. В сентябре МВД сообщило, что у предпринимателя есть дипломатический паспорт, выданный в Абхазии в 2020 году.

Дело, по которому проходит Татулян, касается создания организованного преступного сообщества. Следствие установило четыре эпизода преступной деятельности группировки: в частности, ей вменяют угрозы расправы и заказные убийства, говорили источники РБК, знакомые с материалами. Один из основных расследуемых эпизодов — покушение на убийство собкора «Новой газеты» в Краснодарском крае Сергея Золовкина.