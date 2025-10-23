 Перейти к основному контенту
В Петербурге женщина нашла своего сына-старшеклассника мертвым в комнате

Фото: tetesong / Shutterstock
Фото: tetesong / Shutterstock

В Санкт-Петербурге женщина в своей квартире нашла мертвым 16-летнего сына-старшеклассника. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на данные «Агентства журналистских расследований» (газета входит в холдинг).

По данным издания, утром в одну из квартир микрорайона Сосновское на севере города вызвали полицию. Приехавшие на место правоохранители нашли в комнате молодого человека записку. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего

Мать погибшего рассказала, что ранее сын ей ни на что не жаловался.

Родители подростка в разводе — юноша жил с матерью, его отец находится в другом городе. Молодой человек на учете не состоял, в свободное от учебы время занимался спортом — теннисом и борьбой.

Ранее в Подмосковье школьник 2010 года рождения скончался дома после возвращения из гимназии. Мальчика без сознания младшая сестра, она сообщила матери, которая вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть ребенка.

