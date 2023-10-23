Экс-члены правительства Осетии получили сроки до 8 лет за растрату

Дело против них было связано с покупкой имущества технопарка по завышенной цене

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Бывшего министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и экс-председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева Лефортовский суд в Москве приговорил к восьми годам колонии за крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), передает пресс-служба судов Москвы.

По делу также проходили директор завода автомобильного и тракторного оборудования Аида Габараева и бывший министр экономического развития Мадина Икаева, их приговорили к шести годам лишения свободы общего режима и штрафу 400 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. Бывшие министр государственного имущества и земельных отношений Казбек Фидаров и контрактный управляющий Мингосимущества республики Заурбек Цогоев получили по шесть с половиной лет колонии общего режима и штрафы в 500 тыс. руб.

Гражданский иск Министерства имущества республики удовлетворен полностью, судом взыскано солидарно со всех осужденных 180 млн руб.

«В суде установлено, что с сентября 2012 года по май 2014 года Такоев при содействии подсудимых обеспечил заключение между Министерством государственного имущества и земельных отношений республики и ОАО «ОЗАТЭ» государственного контракта на приобретение имущества указанного предприятия под строительство технопарка по завышенной цене на сумму 180 млн руб.», — сообщила Генпрокуратура. При этом оценочная экспертиза показала, что стоимость приобретенного имущества на май 2014 года составила только 66,1 млн руб.

Такоев возглавлял правительство республики с мая 2012 по июнь 2015 года, до этого с 2010-го был руководителем администрации главы республики и правительства региона.

Такоев покинул пост в связи с уходом главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова. Соглашение об отставке последнего было достигнуто на закрытых встречах руководителя региона с президентом Владимиром Путиным, писал РБК со ссылкой на собеседника, близкого к североосетинскому правительству. В августе 2021 года Такоева задержали.