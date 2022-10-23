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EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
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Последствия падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Фотогалерея Общество, 15:11 
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Минобороны заявило об отражении атак ВСУ в четырех регионах Политика, 14:58
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Хабиб Нурмагомедов заявил о важности своего имени в чемпионском бою UFC Спорт, 14:41
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СК завел дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске Общество, 14:39
Канье Уэст обвинил Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный» Технологии и медиа, 14:35
В Севастополе объяснили громкие звуки плановыми учениями мобилизованных Политика, 14:24
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Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске Общество, 14:18
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Johnson & Johnson превзошел ожидания инвесторов. Брать ли акции сейчас Pro, 14:08
Общество ,  
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Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске

Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30, он упал на двухэтажный жилой дом. Погибли оба пилота. На месте крушения начался пожар

Video

Последствия падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Теги
Иркутск Су-30 крушение
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