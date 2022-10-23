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Момент падения Су-30 на жилой дом в Иркутске попал на видео
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Хабиб Нурмагомедов заявил о важности своего имени в чемпионском бою UFC
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Как оставаться востребованным специалистом?
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СК завел дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске
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Канье Уэст обвинил Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный»
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В Севастополе объяснили громкие звуки плановыми учениями мобилизованных
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Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске
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Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске
Общество, 14:18
МЧС сообщило, что разбившийся в Иркутске Су-30 выполнял учебный полет
Общество, 14:12
Johnson & Johnson превзошел ожидания инвесторов. Брать ли акции сейчас
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23 окт, 14:18
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Появилось видео с места падения Су-30 на дом в Иркутске
Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30, он упал на двухэтажный жилой дом. Погибли оба пилота. На месте крушения начался пожар
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