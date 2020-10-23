РПЦ попросила передать ей здания Музея городской скульптуры Петербурга

Речь идет о шести сооружениях, в том числе Благовещенской и Лазаревской церквей. О письме митрополита Варсонофия главе региона рассказал вице-губернатор Евгений Елин

Благовещенская церковь Александро-Невской лавры (Фото: Wikimedia Commons)

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил губернатора Петербурга Александра Беглова передать церкви шесть зданий, стоящих на площади Александра Невского, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин, передает ТАСС.

«Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Александру Белову с просьбой передать церкви несколько зданий», — сказал Елин.

Вице-губернатор отметил, что передача двух зданий — Благовещенской и Лазаревской церквей — невозможна, поскольку внутри них находятся надгробия — экспонаты Музея городской скульптуры. По его словам, чтобы передать остальные четыре здания, нужно найти новые помещения для музея, а в бюджете города расходы на эти цели не предусмотрены.

В то же время Елин допустил возможность передать РПЦ остальные здания, но отметил, что тогда нужно будет найти для музея новое место. «Денег в бюджете города на то, чтобы построить музею новое здание, не предусмотрено», — добавил он.