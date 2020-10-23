Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 13:44
В Кремле отреагировали на слова Трампа о хорошем прогрессе по Карабаху Политика, 22:49 Путин назначил нового посла в Словакии Политика, 22:44 7 фактов о продвинутых зимних шинах, которых вы не знали РБК и Pirelli, 22:32 Адвокат заявил о запрете следствия на разговор Сафронова с матерью Общество, 22:19 «Ахмат» извинился за нападение на судью в матче со «Спартаком» Спорт, 22:09 РПЦ попросила передать ей здания Музея городской скульптуры Петербурга Общество, 22:07 Кэтрин Джонсон: женщина-математик, отправившая астронавтов на Луну Совместный проект, 22:03 В «Спартаке» отреагировали на избиение судьи в матче с «Ахматом» Спорт, 21:46 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 21:34 МОК выразил озабоченность ситуацией с белорусскими спортсменами Спорт, 21:34 Собянин не увидел необходимости в новых ограничениях из-за COVID в Москве Общество, 21:26 США наложили санкции на российский НИИ химии и механики Политика, 21:15 В Подмосковье завели дело из-за утонувшего на территории промзоны ребенка Общество, 21:13 Отпуск на колесах: подборка классных мест для отдыха РБК и Cordiant, 21:06
Общество ,  
0 

РПЦ попросила передать ей здания Музея городской скульптуры Петербурга

Речь идет о шести сооружениях, в том числе Благовещенской и Лазаревской церквей. О письме митрополита Варсонофия главе региона рассказал вице-губернатор Евгений Елин
Благовещенская церковь Александро-Невской лавры
Благовещенская церковь Александро-Невской лавры (Фото: Wikimedia Commons)

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил губернатора Петербурга Александра Беглова передать церкви шесть зданий, стоящих на площади Александра Невского, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин, передает ТАСС.

«Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Александру Белову с просьбой передать церкви несколько зданий», — сказал Елин.

Вице-губернатор отметил, что передача двух зданий — Благовещенской и Лазаревской церквей — невозможна, поскольку внутри них находятся надгробия — экспонаты Музея городской скульптуры. По его словам, чтобы передать остальные четыре здания, нужно найти новые помещения для музея, а в бюджете города расходы на эти цели не предусмотрены.

В то же время Елин допустил возможность передать РПЦ остальные здания, но отметил, что тогда нужно будет найти для музея новое место. «Денег в бюджете города на то, чтобы построить музею новое здание, не предусмотрено», — добавил он.

Исаакиевский собор оставили электорату
Политика
Исаакиевский собор

Благовещенская церковь Александро-Невской лавры — старейший сохранившийся храм Санкт-Петербурга. Ее построили в 1717–1724 годах. В советское время храм стал филиалом Музея городской скульптуры.

Лазаревская усыпальница, или Церковь Праведного Лазаря, находится на территории некрополя XVII века. Ее также построили в 1717 году. В усыпальнице находится более 80 надгробных памятников. В частности, в ней захоронены двоюродный дед А.С. Пушкина, И.А. Ганнибал, а также литераторы Д.В. Дашков и А.С. Шишков.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

Музей был основан 28 июля 1932 года и, как сообщается на его сайте, является единственным в России музейным учреждением, которое изучает, охраняет и реставрирует памятники монументального искусства в открытой городской среде.

«В ведении музея свыше 200 памятников и 1500 мемориальных досок. В числе музейных объектов: Ростральные колонны, Нарвские и Московские триумфальные ворота, Сфинксы на пристани у Академии художеств, Конные группы на Аничковом мосту, памятники Петру I, Екатерине II, Николаю I, А.С. Пушкину, М.В. Ломоносову, А.В. Суворову», — описывает музей свою коллекцию.

Главная экспозиция музея — это усыпальницы и некрополи Александро-Невской лавры.

Авторы
Виктория Полякова, Владислав Гордеев
РПЦ Санкт-Петербург
Материалы по теме
В РПЦ попросили не мешать допуску священников к тяжелобольным COVID-19
Общество
В РПЦ предложили после похорон Ленина открыть в мавзолее музей репрессий
Общество
В РПЦ посоветовали быстрее привиться от COVID-19 во избежание мучений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter