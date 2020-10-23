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Собянин разрешил платить за метро со скидкой 50%

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На двух линиях московской подземки, Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовая), со 2 ноября в определенное время суток будет действовать скидка на проезд, объявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте». Размер скидки составит до 50%.

Скидка будет действовать с открытия станций до 7:15, а также в период с 8:45 до 9:15, написал мэр. Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года.

Материал дополняется.

Автор
Евгений Калюков
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