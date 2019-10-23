Иркутский губернатор ответил на сообщения о низких зарплатах врачей

По словам Сергея Левченко, у молодых специалистов зарплата не может быть такой же, как у опытных врачей. Накануне НПЦ «Госучет» сообщил, что положенную по майским указам зарплату в Иркутской области получает менее половины врачей

Иркутская область выполнила нормы майских указов президента России от 2012 года, в соответствии с которыми средняя зарплата врача должна вдвое превышать среднюю зарплату по региону, еще в 2017 году. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Что касается выполнения майских указов президента... Мы были в первой тройке [регионов], которые выполнили эти указы еще по результатам 2017 года. Выполнение есть, это не мы себя записываем третьими, это делает Министерство экономического развития», — сказал Левченко журналистам.

Накануне, 22 октября, глава научно-практического центра «Госучет» Роман Ерженин рассказал на пресс-конференции в Иркутске, что положенную им по майским указам зарплату не получает почти половина врачей области. Со ссылкой на исследование, в рамках которого были проанализированы данные по средней зарплате в 110 медицинских учреждениях Иркутской области, Ерженин сообщил, что 47,6% врачей региона получают менее положенных 73,8 тыс. руб., а 54% представителей среднего медперсонала — менее 36,9 тыс. руб. По данным «Госучета», размер минимальной зарплаты у врача в Иркутской области составляет 34,4 тыс. руб., а максимальный — 106 тыс. руб., минимальный размер зарплаты среднего медперсонала — 25,3 тыс. руб., максимальный — 56,5 тыс. руб.

«Звучала цифра в 47%. Заработная плата разная: либо ты молодой специалист, который пришел на работу и получает такое количество, либо человек, который освоил высокотехнологичные процессы и получает в несколько раз больше. Я думаю, что вы согласитесь, что не должно быть такого, чтобы одинаково получали все вот эту среднюю заработную плату. Есть там у врачей 72 тыс. средняя зарплата — давайте всем назначим одинаково. Не может быть такого», — заявил Левченко.

Кроме того, в среду, 23 октября, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко заявил, что регион ежегодно достигает установленных указом президента от 7 мая 2012 года целевых показателей по заработной плате. По данным ведомства, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей в области составляла 77,58 тыс. руб., среднего медперсонала — 39,36 тыс. руб., младшего медперсонала — 38,3 тыс. руб.