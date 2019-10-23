Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Турция свернет операцию в Сирии, экономисты усомнились в данных о доходах россиян, экс-главу «Курортов Северного Кавказа» задержали в США, ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала; главные новости — в обзоре РБК

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Путин и Эрдоган договорились о прекращении турецкой операции в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии. Он возник после начала 9 октября турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдов — союзников США в регионе.

В день переговоров Путина и Эрдогана истекал согласованный Анкарой с вице-президентом США Майком Пенсом пятидневный режим прекращения огня. Эрдоган грозился по истечении этого срока снова начать военные действия.

По условиям согласованного в Сочи меморандума операция продолжаться не будет, а под контролем Анкары останется занятая во время нее территория.

С других территорий на границе курды должны быть выведены в течение пяти дней. Затем Россия и Турция начнут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

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