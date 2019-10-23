Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 22 окт, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 22 окт, 12:31
Временные дамбы построили в районе происшествия с золотодобытчиками Общество, 08:10 Шайба и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари» Спорт, 08:04 Дышите. Не дышите: главные вопросы о кризисе на рынке вейпов — Bloomberg Pro, 07:53 С российского ледокола «Тор» у берегов Норвегии эвакуировали женщину Общество, 07:49 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:43 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 07:29 5 советов, как подготовить к сдаче «бабушкину» квартиру Недвижимость, 07:23 Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа Политика, 07:08 Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица» Политика, 07:00 РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн Бизнес, 06:43 Жену Зеленского в Сети обвинили в неуважении к императору Японии Политика, 06:30 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 06:22 Как Procter & Gamble заработала $17,8 млрд от продаж товаров Quote, 06:01 Эксперты сообщили о новом способе кражи денег через смартфон Общество, 06:00
Общество ,  
0 
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Турция свернет операцию в Сирии, экономисты усомнились в данных о доходах россиян, экс-главу «Курортов Северного Кавказа» задержали в США, ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Путин и Эрдоган договорились о прекращении турецкой операции в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии. Он возник после начала 9 октября турецкой военной операции «Источник мира», направленной против курдов — союзников США в регионе.

  • В день переговоров Путина и Эрдогана истекал согласованный Анкарой с вице-президентом США Майком Пенсом пятидневный режим прекращения огня. Эрдоган грозился по истечении этого срока снова начать военные действия.
  • По условиям согласованного в Сочи меморандума операция продолжаться не будет, а под контролем Анкары останется занятая во время нее территория.
  • С других территорий на границе курды должны быть выведены в течение пяти дней. Затем Россия и Турция начнут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

Резкий рост реальных доходов россиян в третьем квартале 2019 года, который зафиксировал Росстат, «не бьется» с другими данными о состоянии экономики. На это указали эксперты из Экономического клуба.

  • Оценка Росстата вызывает сомнения, поскольку не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, отметил директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» ФБК Игорь Николаев. Средний чек покупок россиян снижается, а платежи по кредитам растут. «Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение», — отметил он.
  • О повышении зарплат в данных госведомства говорит «феноменальный» рост поступлений от подоходного налога, утверждает сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Владимир Сальников. «Возможно, Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов», — предположил Сальников.
  • Он также добавил, что в оценке реальных доходов множество ненаблюдаемых компонентов. «Реальные доходы предпринимателей никто никогда не знал и не скоро узнает, а по методике Росстата это приличный компонент реальных располагаемых доходов», — пояснил он.

Экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» задержали в США

По информации Miami Herald, Ахмед Билалов был арестован во Флориде сотрудниками иммиграционной службы. Издание не уточняет, добивается ли Россия его экстрадиции или планируют его депортировать за какие-то другие нарушения.

  • В 2013 году против Билалова в России возбудили дело — он обвинялся в причастности к «необоснованным затратам средств» за поездки топ-менеджмента компании за рубеж.
  • Билалов также был вице-президентом Олимпийского комитета России. Президент Владимир Путин критиковал его за срыв сроков строительства комплекса трамплинов перед Олимпиадой-2014 в Сочи.
  • После критики главы государства Билалов был уволен с обоих постов и уехал из России.

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

ВС не нашел нарушений закона в изъятии спецслужбой декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление суда.

  • Речь идет о декларации, в которой люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией.
  • Изъятая ФСБ декларация стала поводом для обвинения бизнесмена в выводе средств по подложным документам. Это стало первым прецедентом использования декларации об амнистии капиталов против бизнеса.
  • Защита Израйлита указывала, что по закону об амнистии использовать сведения из нее для доказательства по уголовному делу нельзя. Бизнес-омбудсмен Борис Титов называл факт изъятия декларации «прямой угрозой» амнистии капиталов.
Авторы: Артём Губенко, Константин Еловский
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter