«Я иду шаг за шагом»: Ирина Апексимова о руководстве Театром на Таганке
Общество, 14:00
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«Я иду шаг за шагом»: Ирина Апексимова о руководстве Театром на Таганке
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова о том, каково быть кризисным менеджером, как театр вышел на самоокупаемость, почему мужчине-актеру все дается легче и многом другом в проекте телеканала РБК «Театр одного актера»
00:07 О начале работы в Театре на Таганке
04:04 О кризисном менеджменте
06:45 О своих успехах в Театре
09:20 О театральной реформе и финансировании Театра
10:21 О зарплатах актеров и спонсорах
11:45 Почему мужчине-актеру все дается немного легче
12:44 О портрете Путина в кабинете
12:59 Как работать с «наследием Любимова»
15:40 Почему приходится отказываться от ролей
18:40 Почему в Театре нет художественного руководителя