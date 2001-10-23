Сотрудник МГБ Грузии убит в центре Тбилиси

В одном из центральных районов Тбилиси произошло вооруженное нападение на АЗС компании "ЛУКОЙЛ", в ходе которого был убит сотрудник службы госбезопасности Грузии. Убийство, однако, оказалось случайным.

Трое вооруженных преступников, связав работника бензоколонки, требовали от него денег. В этот момент к АЗС подъехал автомобиль, которым, как установило следствие, управлял некий, Лука Ниношвили. Он заявил, что является сотрудником МГБ Грузии, и потребовал немедленно заправить свою машину. В ответ бандиты открыли огонь.

Ниношвили был смертельно ранен, девушка, находившаяся с ним в машине, не пострадала. Преступникам удалось скрыться с места преступления вместе с сейфом, в котором хранилось около 14 тыс. лари (примерно 7 тыс. долл.), сообщает CNA.