 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Подмосковье частный самолет аварийно сел в русло Оки

Гидроплан пытался сесть на воду в Оке, но пилот, по предварительной информации, забыл убрать шасси. Ведется доследственная проверка

В районе аэродрома Пущино у подмосковного Серпухова аварийно сел самолет с людьми, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Телеграм-канал Aviaincident сообщает со ссылкой на свидетелей, что речь идет о гидроплане. Пассажиры самолета были пьяны.

Канал пишет, что, по предварительной информации, пилот хотел посадить самолет на воду, но забыл убрать шасси. В итоге самолет перевернулся и почти затонул. Пострадавших нет. Телеграм-канал «Авиаторщина» уточняет, что в инцидент попал частный самолет «Борей АэроВолга» (RA-4440G), на борту которого находились три человека — двое мужчин и девушка. Их спасли отдыхавшие рядом рыбаки.

Следователи начали проведение проверки по ст. ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, транспорта) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
самолет Серпухов Подмосковье
Материалы по теме
В Подмосковье аварийно сел самолет Cessna с задымлением кабины
Общество
Как выросло число инцидентов с касанием самолетами полос. Инфографика
Общество
S7 Group провела тестовый полет легкомоторного самолета Tango
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Вместо Jira и Nexus: чем заменить привычные платформы для разработкиТренды, 17:27
Мосбиржа с 1 октября допустила к торгам акции компании «Аренадата»Инвестиции, 17:24
Один из крупнейших майнинг-пулов провел ребрендинг. Что нового в отраслиКрипто, 17:22
МИД заявил о неизменной позиции по ядерным испытаниямПолитика, 17:21
В Белгородской области три человека погибли в результате обстрелаПолитика, 17:19
Toyota, Hyundai и Kia: сколько стоили популярные кроссоверы 3 года назадАвто, 17:08
Гладков заявил о наличии плана на случай своей гибелиПолитика, 17:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Японские истребители использовали ИК-ловушки при контакте с Ил-38 РоссииПолитика, 17:04
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в центре МосквыОбщество, 16:49
Relevo узнало, что УЕФА признал ошибку судьи на Евро в пользу ИспанииСпорт, 16:45
МИД предупредил о риске для окружающей среды от атак ВСУ на Крымский мостПолитика, 16:45
В России ввели стандарт защиты ипотечных заемщиков. Что это значитНедвижимость, 16:34
Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросуТехнологии и медиа, 16:31
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30