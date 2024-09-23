В Подмосковье частный самолет аварийно сел в русло Оки

Гидроплан пытался сесть на воду в Оке, но пилот, по предварительной информации, забыл убрать шасси. Ведется доследственная проверка

В районе аэродрома Пущино у подмосковного Серпухова аварийно сел самолет с людьми, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Телеграм-канал Aviaincident сообщает со ссылкой на свидетелей, что речь идет о гидроплане. Пассажиры самолета были пьяны.

Канал пишет, что, по предварительной информации, пилот хотел посадить самолет на воду, но забыл убрать шасси. В итоге самолет перевернулся и почти затонул. Пострадавших нет. Телеграм-канал «Авиаторщина» уточняет, что в инцидент попал частный самолет «Борей АэроВолга» (RA-4440G), на борту которого находились три человека — двое мужчин и девушка. Их спасли отдыхавшие рядом рыбаки.

Следователи начали проведение проверки по ст. ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, транспорта) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).