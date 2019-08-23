Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

Руководитель окружной налоговой инспекции арестована по обвинению в получении взятки, она пробудет под стражей до 21 октября. Подробности дела и размер взятки не раскрываются

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андреяновой Марии Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком на 1 месяц 29 суток, т.е. до 21 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет попросил арестовать Андреянову по обвинению в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.

При этом сумма взятки и другие подробности дела не разглашались. Андреянова — начальник столичной ИФНС России № 24 по Москве, инспекция расположена в Южном административном округе.