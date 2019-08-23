Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева

На сайте ведомства появились ультиматум командующего 3-м Украинским фронтом Федора Толбухина окруженным немецким и румынским войскам, донесение об освобождении Кишинева, отчет о разрушениях за время оккупации и другие документы

Виды Кишинева (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

В честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецких и румынских войск Министерство обороны опубликовало на своем сайте ряд архивных документов, рассказывающих о ходе операции.

Освобождение столицы Молдавской ССР произошло в ходе Ясско-Кишиневской операции, главной целью которой был разгром группы армий «Южная Украина» и вывод из войны союзной нацистской Германии Румынии. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли в наступление утром 20 августа 1944 года, имея задачу уже на первом этапе операции разбить кишиневскую группировку противника, не дав ей отойти на запад.

Наступление развивалось настолько успешно, что уже в 17:00 23 августа части 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Николая Берзарина вошли в Кишинев, а к 4:00 24 августа полностью овладели им (на сайте Минобороны опубликовано донесение Берзарина военному совету 3-го Украинского фронта).

В ночь на 24 августа командующий войсками 3-го Украинского фронта генерал армии Федор Толбухин предъявил командованию окруженных неподалеку от Кишинева немецких и румынских частей ультиматум, предложив сдаться.

«Положение находящихся под вашим командованием частей безвыходное. Все пути отступления для вас отрезаны. Эвакуация по морю неосуществима, так как вы блокированы и с моря силами Чернорморского флота СССР. В воздухе безраздельно господствует советская авиация», — говорилось в ультиматуме Толбухина.