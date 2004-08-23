ГУБЭП завело дело на экс-главу "Кредиттраста"

Бывшему председателю правления АКБ "Кредиттраст" Александру Тимофееву предъявлены обвинения по ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) обвиняет его в незаконном выводе активов банка.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУБЭП ФСЭНП МВД РФ, банкир обвиняется в незаконном выводе активов банка в размере 8,5 млн руб. и причинении ущерба кредиторам на сумму 1,4 млн евро и 2,3 млн долл.

Напомним, 3 июня 2004г. из-за неудовлетворения предъявленных требований на 60 млн руб. банк "Кредиттраст" объявил о добровольной ликвидации. 24 июня Центробанк отозвал у банка лицензию и ввел в нем временную администрацию. 11 августа Арбитражный суд принял решение о признании АКБ "Кредиттраст" несостоятельным (банкротом).

Сегодня департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что принял решение о прекращении с 24 августа 2004г. деятельность временной администрации по управлению КБ "Кредиттраст", которая была назначена приказом ЦБ от 23 июня 2004г. в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.

К банкротству банка, по словам председателя его правления, привело распространение информации о том, что владельцем "Кредиттраста" и Содбизнесбанка является один и тот же человек - Александр Слесарев. Он отметил, что после отзыва 12 мая 2004г. лицензии у Содбизнесбанка банки закрыли "Кредиттрасту" лимиты, а клиенты начали спешно выводить из банка деньги.

Общая кредиторская задолженность банка составляет 3,64 млрд руб. Долг банка перед физлицами составляет 405 млн руб., а перед юрлицами - 570 млн руб. Активы банка по состоянию на конец июня 2004г. составляют 6,37 млрд руб., из которых 5,77 млрд руб. являются векселями эмитентов с "неизвестной платежеспособностью". Фонд обязательного резервирования банка в Центробанке составляет 270 млн руб., а размер ликвидных активов составляет 350 млн руб.