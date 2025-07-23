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Невский проспект закроют на три недели

В Петербурге Невский проспект закроют для движения транспорта из-за ремонта
Помимо дорожного покрытия власти планируют отремонтировать трамвайные пути и три моста: Казанский, Аничков и Зеленый. Последний раз Невский проспект ремонтировали в 2018 году
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Невский проспект в Петербурге закроют на ремонт на три недели с 3 августа, заявил временно исполняющий обязанности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Евгений Варов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Планы — сделать главную магистраль в августе месяце. В августе снижен транспортный поток, это время отпусков, и интенсивность падает в этот момент», — отметил он.

3 августа власти закроют Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Проектом предусматривается полное закрытие проспекта, но, по словам Варова, работы будут выполнены на всем Невском за три недели вместо двух с половиной месяцев, «если мы сохраняем какое-то движение» по проспекту.

Варов добавил, что на проспекте, в местах движения общественного транспорта и остановок, выявили дополнительную деформацию. В рамках ремонта под асфальт уложат георешетку, которая будет компенсировать нагрузку от тяжелых автобусов и троллейбусов. «На время этих работ предполагается полное закрытие движения общественного транспорта», — подчеркнул чиновник.

Помимо дорожного покрытия планируют отремонтировать трамвайные пути и три моста: Казанский, Аничков и Зеленый. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящее время прорабатывается временная схема организации дорожного движения с поэтапным закрытием Невского проспекта для движения транспорта.

Последний раз Невский проспект ремонтировали в 2018 году, тогда магистраль полностью закрывали для движения транспорта на три недели.

Согласно данным сайта госзакупок, в Санкт-Петербурге до 28 октября 2025 года отремонтируют дорожное покрытие Невского проспекта. Начальная цена контракта на ремонтные работы составляет 461 млн руб.

В марте вице-губернатор Николай Линченко сообщал о закрытии участка Невского проспекта от Адмиралтейского прoспекта до площади Вoсстания с августа по октябрь этого года. Работы планируют начать после дня Военно-морского флота (отмечается 27 июля), чтобы не сoздавать неудобств для гостей гoрода и петербуржцев.

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Теги
Невский проспект Санкт-Петербург ремонт
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