Как университеты становятся драйверами инноваций

Вузы — участники программы «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы включились в подготовку кадров, разработку новых решений, продуктов и материалов для достижения технологического лидерства страны

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Новые технологии формируют рынки, освоение которых может обеспечить экономический рост и глобальное лидерство, отмечают эксперты.

Одну из ведущих ролей в привлечении молодежи в науку играют университеты. В России количество ученых от 29 до 39 лет растет и, по данным Росстата, составляет сегодня около 150 тыс. человек.

В свою очередь, на развитие научного потенциала вузов и увеличение вклада молодых ученых в социально-экономическое развитие страны направлена программа «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». На сегодняшний день в ней участвует 141 университет из 56 регионов страны.

«Вузы — участники программы «Приоритет-2030» ведут активную работу для достижения технологического лидерства — национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Важно, что разработки создаются с учетом запросов предприятий реального сектора. За четыре года по программе создан 431 консорциум, открыто и модернизировано более 870 научно-исследовательских лабораторий. Также за это время совместно с индустриальными партнерами вузы-участники реализовали 24 тыс. проектов, на эти цели из внебюджетных источников было привлечено более 190 млрд руб.», — сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В вузах не только учат — в них активно развиваются прикладные и фундаментальные науки, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на питч-сессии по перезапуску программы «Приоритет-2030» в начале этого года.

Ставка на молодых ученых

Аналитики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ ВШЭ) также отмечают, что технологическое лидерство невозможно без увеличения в стране числа ученых, в том числе среди молодежи. Количество исследователей в возрасте до 29 лет, по их данным, в 2023 году выросло до 53,7 тыс. — это на 1,2 тыс. больше по сравнению с 2021 годом. И в ближайшие три года университетское сообщество ожидает роста этой цифры.

Согласно результатам исследования, проведенного АНО «Национальные приоритеты» совместно с ВЦИОМ в 2024 году, среди молодежи растет интерес к науке: 92% студентов планируют строить научную карьеру в России.

Вузам по нацпроекту предоставляют гранты на реализацию программ развития, передовых технологических проектов талантливых студентов, научных исследований.

Кроме того, в 23 регионах России при вузах работают 50 передовых инженерных школ (ПИШ). Образовательная, научная и инновационная деятельность ПИШ ведется в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Их уже более 250, в том числе «Росатом», Сбербанк, «Роскосмос», «Ростех», КАМАЗ, «Сибур», «Газпром». Студенты инженерных школ — молодые ученые — создают инновационные разработки для реального сектора экономики.

Например, в ПИШ Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) совместно с индустриальным партнером ПАО «Акрон» разработали систему «Мобильный обходчик для ремонтных служб» в сфере автоматизации производства. Она используется на предприятиях в Великом Новгороде и Дорогобуже.

Система обеспечивает оперативный мониторинг оборудования и своевременно сообщает о неисправностях.

Еще один пример взаимодействия инженерных школ с бизнесом — разработка студентом устройства для проверки газовых клапанов без их снятия с трубопровода. Заказчиком выступило конкретное предприятие, рассказал директор ПИШ НовГУ Сергей Чеботарев. Решение предложил студент направления «Радиотехника» Политехнического института НовГУ, сотрудник Научно-исследовательской лаборатории цифровой обработки сигналов ПИШ Денис Шахов. Проект уже коммерциализируется, в том числе на рынках ближнего зарубежья, сообщается на официальном сайте университета.

К 2030 году по поручению президента России Владимира Путина число передовых инженерных школ увеличится до 100.

От университетских разработок к серийному производству

Для создания конкурентоспособных инноваций важно организовать переход от их разработки к серийному производству, отмечает ректор Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Анатолий Батаев. Он подчеркивает, что вузу удалось этого добиться во всех стратегических проектах именно благодаря участию в программе «Приоритет-2030».

В вузе создан дизайн-центр силовой электроники. Совместно с АО «НПП «Радиосвязь» организуется серийное производство отечественных зарядных электростанций с системами автоматического управления.

В активе команды одновременно находится несколько разработок разных уровней готовности, говорит Анатолий Батаев: «Это обеспечивает непрерывную поставку научных результатов индустриальным партнерам». Реализовано уже более 30 проектов.

В частности, успешные летные испытания прошла цифровая тормозная система для пассажирского самолета Ил-114-300, разработанная по заказу авиационной корпорации «Рубин».

В числе перспективных — проекты по созданию наноканального вакуумного транзистора с использованием технологии микроэлектроники и фотоники. Это электронные компоненты, способные работать в экстремальных условиях: на высоких частотах, устойчивы к высоким температурам и радиации, используются в том числе в космической технике и высокочастотной электронике.

Еще один стратегический проект НГТУ НЭТИ позволил представить рынку многофункциональные транспортные биоразлагаемые полимерные материалы. Они могут применяться в быту, медицине, животноводстве и растениеводстве, рассказала кандидат биологических наук, руководитель проекта Екатерина Литвинова.

Она приводит в пример разработанное в университете биополимерное покрытие фруктов и ягод — фруктогель, увеличивающий сохранность их внешнего вида и продлевающий срок годности продукции на 20–30%. Контрактное производство в Санкт-Петербурге позволяет выпускать до 10 т биогеля в месяц.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта разработал и внедрил в медицинскую практику целый комплекс передовых решений в области диагностики и нейрореабилитации на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

В частности, специализированная смарт-программа в реальном времени дает предварительную оценку состояния пациентов при подозрении на инсульт. Использование программы на 80% увеличивает выявляемость нарушения когнитивных функций при любой патологии центральной нервной системы. В том числе когда клинические симптомы отсутствуют или слабо выражены, отмечают разработчики.

Аппаратно-программный комплекс «Доплер» небольшого размера и веса регистрирует кровоток сосудов. По словам разработчиков, он выполняет автоматический расчет параметров движения крови и корректирует положение, объем и глубину зондирования в соответствии с размером сосуда.

Диагностика позволяет снизить общую летальность пациентов на 25%. Первая опытно-промышленная партия приборов была выпущена московским концерном «Гудвин».

В систему здравоохранения внедрено восемь аппаратно-программных комплексов «Доплер», еще пять планируется поставить в самое ближайшее время, рассказал научный консультант БФУ им. И. Канта, главный внештатный специалист-невролог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Игорь Вознюк. За два года работы, по его словам, с помощью гаджета удалось помочь сотням пациентов и доказать безопасность и эффективность разработки для реабилитационного процесса. Совместная работа ведущих медицинских и научных учреждений и производителей оборудования в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» позволила довести разработку до рынка и внедрить в клиническую практику, говорит Игорь Вознюк.

Отечественный бизнес активно использует разработки ученых и также готов инвестировать в НИОКР. В период с 2021 по 2024 год, по данным исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и Российского союза промышленников и предпринимателей, научными разработками занимались 86% российских компаний — участников опроса, а 44% компаний привлекали для этих целей государственные вузы и НИИ.