Вылетевший из Осло самолет «Аэрофлота» вернулся из-за технических проблем

Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Осло в Москву, возвращается в аэропорт вылета из-за технических проблем

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Осло в Москву рейсом SU2175, развернулся и возвращается в аэропорт вылета. На это указывают данные ресурса Flightradar. Возвращение самолета РБК также подтвердили в пресс-службе аэропорта Гардермуэн в Осло.

«Мы ожидаем, что он должен сесть в течение десяти минут. В процессе полета возникли какие-то технические сложности, но какие именно, мы пока не можем сказать», — заявил собеседник РБК.

В справочной аэропорта сообщили, что борт подал сигнал о нештатной ситуации, когда находился в воздушном пространстве Швеции, передает «Интерфакс».

Согласно данным Flightradar, перед посадкой самолет некоторое время кружил к северу-востоку от аэропорта, а к 15:30 мск совершил посадку в Осло.

«Самолет сел несколько минут назад. С ним все в порядке», — заявили РБК в пресс-службе аэропорта Гардемуэн.