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Уралкалий ₽140 (+26,13%) прогноз Атон к 18.12.19
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Вылетевший из Осло самолет «Аэрофлота» вернулся из-за технических проблем
Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Осло в Москву, возвращается в аэропорт вылета из-за технических проблем
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Осло в Москву рейсом SU2175, развернулся и возвращается в аэропорт вылета. На это указывают данные ресурса Flightradar. Возвращение самолета РБК также подтвердили в пресс-службе аэропорта Гардермуэн в Осло.

«Мы ожидаем, что он должен сесть в течение десяти минут. В процессе полета возникли какие-то технические сложности, но какие именно, мы пока не можем сказать», — заявил собеседник РБК.

В справочной аэропорта сообщили, что борт подал сигнал о нештатной ситуации, когда находился в воздушном пространстве Швеции, передает «Интерфакс».

Согласно данным Flightradar, перед посадкой самолет некоторое время кружил к северу-востоку от аэропорта, а к 15:30 мск совершил посадку в Осло.

«Самолет сел несколько минут назад. С ним все в порядке», — заявили РБК в пресс-службе аэропорта Гардемуэн.

В ответ на запрос РБК в авиакомпании «Аэрофлот» подтвердили, что самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Подробности в компании не сообщили. Там также отметили, что посадка прошла штатно, а пассажиров обеспечивают «всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Авторы: Роман Кирьянов, Наталья Демченко
Теги: Самолет, «Аэрофлот»
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