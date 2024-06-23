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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В числе боевиков оказались сыновья главы района Дагестана

В числе боевиков оказались сыновья главы Сергокалинского района Дагестана
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Среди ликвидированных в Дагестане боевиков двое — сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, еще один — его племянник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о том, что полиция проверяет информацию об участии в нападении сына главы района сообщил собеседник РБК.

Омаров был задержан, говорили источники РБК и «Известий» и подал заявление об отставке, сообщал «Московский комсомолец». Всего у него восемь сыновей.

В его доме проходят обыски, уточнил собеседник «Интерфакса», Омарова допрашивали сотрудники ФСБ, говорил источник РБК.

Омарову 63 году, он уроженец села Сергокала. Возглавляет район с 2010 года. Также является секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Всего в Махачкале ликвидировали четырех боевиков, ранее сообщали в МВД.

На фоне сообщений о задержании Омарова стало известно, что в Сергокале произошла стрельба. По предварительным данным, неизвестные обстреляли машину с полицейскими, один ранен, сообщили в МВД республики. Телеграм-канал Mash писал, что в автомобиле были полицейские, которые приехали за Омаровым.

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Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

Сергокала находится примерно в 80 км от Махачкалы к югу и примерно на таком же расстоянии от Дербента. В обоих городах идут столкновения силовиков с боевиками после нападений на православные церкви и синагоги. В Дербенте храм и синагога были сожжены, террористами был убит настоятель церкви 66-летний протоиерей Николай Котельников. Также в Дербенте погиб прибывший на помощь местным силовикам начальник отдела полиции города Дагестанские Огни Мавлудин Хидирнабиев.

В Махачкале произошло нападение на пост ДПС, на той же улице располагается синагога. В городе также была перестрелка у церкви, где прятались около 20 прихожан. Всего погибли не менее девяти человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дагестан Дербент Махачкала

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